健保補充保費漏繳罰3倍違憲！衛福部：將檢討修正

全晟土木包工業負責人陳冠均民國106年給員工發薪，但因沒扣補充保費，到了寬限期都沒繳，原本要繳3萬1000元，被罰3倍，也就是9萬3000元，憲法法庭今判《健保法》第85條部分違憲，應在2年內修正。衛福部社保司回應，會依大法官的意思檢討修正，修正前也會建立基準，針對違規情節，裁處較適當的罰鍰。

現行補充保費費率為2.11％，民眾若有高額獎金、兼差收入、執行業務所得、利息、股利與租金，須依規定繳補充保費。根據《健保法》85條，若扣費義務人未依規定扣繳補充保費，保險人得限期令其補繳外，並按應扣繳金額處1倍罰鍰。未於限期內補繳者，則處3倍罰鍰。

以本案陳冠均為例，106年分別發給3名工人59萬、63萬、39萬元薪資，因非所屬投保單位給付的薪資所得，應依規定收取補充保險費，由陳冠均給付時扣取，繳納健保署3萬1000元。健保署108年查核發現，並通知繳納，但陳冠均到了同年9月15日寬限期仍未繳，因此被裁處3倍，也就是9萬3000元。

社保司長司張鈺旋表示，補充保費是穩定健保制度的重要基礎，此次大法官針對個案特別提到，按照《健保法》85條扣繳的金額來計算罰鍰金額的唯一標準，並固定倍數，顯然過苛，須在2年內修正，衛福部會依大法官的意思做檢討。

張鈺旋說，大法官在理由書上面特別提到，法律修正之前，仍應參酌個案的違規情節，來裁處比較適當的罰鍰，不要受到固定金額的限制。因此，接下來會依照本判決的主文和意思，由健保署建立裁量基準。

