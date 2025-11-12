健保補充保費爭議 彭金隆：會捍衛資本市場公平性

（中央社記者蘇思云台北12日電）衛福部針對健保補充保費研擬改革，引發不少存股族反彈，目前已暫緩規劃。金管會主委彭金隆今天表示，未來若繼續討論此議題，金管會基於管理資本市場職責，會提供完整影響項目跟範圍給衛福部，也會捍衛資本市場公平性跟透明性。

立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆就「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施」進行專題報告，並備質詢。

衛生福利部先前拋出「健保補充保費3大改革」構想，包括導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾新台幣2萬元，收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務約增加新台幣100億至200億元。相關消息引發廣大存股族反彈，行政院6日指示暫緩規劃。

國民黨立委林德福質疑，衛福部政策沒有跟其他部會溝通就拋出這項想法。國民黨立委李彥秀也認為，政策上一方面在現股當沖降稅延長，卻想打擊股市長線操作者，批評是鼓勵股市短線操作、打擊長線投資，並關注金管會認為累計年度適當金額額度為何。

彭金隆指出，不方便代替衛福部回答相關問題，也不是金管會專業，衛福部已經有說明，這是研議中的政策。金管會會本於職權提供專業意見，未來如果繼續討論此議題，涉及到資本市場，金管會很樂意、也一定提供一些必要訊息給衛福部。

至於適合標準為何，彭金隆指出，資本市場有很多散戶，每個人投資行為都不同，很難用數字直接區分族群屬性，對於交易行為是否有影響、影響程度多大等，都要經過深度評估與專業研究才知道。

彭金隆進一步解釋，先前政策上提出補充保費概念，納入股利收入，不過，確實可能個人有股利所得，但股票買賣上並非有資本利得的問題。金管會基於管理資本市場職責，會提供完整影響項目跟範圍，也會捍衛資本市場公平性跟透明性。（編輯：張均懋）1141112