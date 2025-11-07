健保補充保費爭議 王婉諭轟：挑軟柿子吃

▲時力黨主席王婉諭轟健保補充保費「挑軟柿子吃」。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 衛福部規劃修《健保法》，針對股利達一定門檻利息收取保費，引發外界反彈，行政院昨（6）日晚上緊急喊卡。時代力量黨主席王婉諭痛批政府此舉無疑是柿子挑軟的吃，找最好欺負的小資存股族開刀，並透露在政府設大戶上限後，若以今年約能領到100億鴻海股利的郭台銘來說，只需繳納105.5萬，整整差了200倍。

王婉諭指出，「健保找財源，政府找錯對象了」，年度累計2萬元的門檻，等於每個月只要領1,667元股利就會被課補充保費。衛生福利部希望從這480萬人，增加100至200億的補充保費收入。以台股平均4%殖利率計算，只要有50萬元的股票投資就會達標。這是一個工作幾年、認真存錢的年輕上班族，很可能就會被納入的門檻。

王婉諭表示，領很多股利的大戶扣繳上限從1,000萬提高到5,000萬，1,000名高所得者，預計增加多少6億元保費收入。480萬小資族要扛100到200億的增收目標，而1,000 的大戶卻只要扛 6 億。這是「量能付費」嗎？

王婉諭說，如果真要從股利所得多課補充保費，為什麼不直接取消扣繳上限？為什麼年領上億股利的大戶，只要扣繳 5,000 萬就封頂？以今年可領到約100億鴻海股利的郭台銘來說，不設上限，要繳2.11億的補充保費；5,000萬上限的話，只要繳105.5萬，整整差了200 倍。

王婉諭質疑，從股利收補充保費的合理性。股利是公司已經繳過20%營所稅的稅後盈餘。分給股東後，股東要繳綜所稅，現在還要繳補充保費。這已經是剝三層皮了。如果真的把股利剝三層皮，那是不是要考慮一下其他的資本利得？如果只是因為「影響範圍太大、行政成本太高」就找最好欺負的小資存股族開刀，這未免太柿子挑軟的吃。

王婉諭直言，說穿了，今天的困境，根源就在 2013 年上路的二代健保。當初歷經扁、馬兩任政府規劃的「家戶總所得制」，因為「因改革幅度甚大，不易凝聚社會共識」，最後只好推出了奇形怪狀的變形版二代健保，把六大類所得拉出來單獨收補充保費，既不能真實反映家戶負擔能力，又製造了一堆不公平。蔡英文政府上任前，也再次主張朝向「家戶總所得制」的改革方向，但沒有具體進度。

王婉諭表示，健保的財務很困難，不全面改革開源，是很難持續下去的。找一些小財源來幫健保續命，找中產階級、小資族開刀，不過是推遲面對問題的時間，把 480 萬人當提款機。行政院長卓榮泰已經指示衛福部「暫緩規劃」補充保費政策。既然如此，那就請行政院不要在枝微末節上打轉，打開過去的政策白皮書，重啟健保改革吧。

