健保補充保費爭議 石崇良：出發點「健保不能倒」去留從不在心中
衛生福利部長石崇良今天（7日）談及全民健康保險補充保費爭議時表示，現階段只是討論過程，非既定政策；所有政策出發點都是「健保不能倒」，讓財務永續、穩健照顧更多弱勢，而去留從不在心中，「只有想把事情做好」，讓健保與醫療體系可持續穩健發展。
他說，健保財務確有改革必要性，改革不會停，也由於改革從沒停，才能延續30年，要再往下走也須繼續討論。制度設計過程需更多討論與社會共識，將持續蒐集意見、凝聚更多共識，繼續努力讓健保穩健永續發展。
健保補充保費改革引發熱議，衛福部昨天表示，方案目前仍在研議階段，將廣納各方意見，暫停有爭議規畫，接下來一定尋求更周延、更有共識做法後再推動。
石崇良在台北市出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」前，接受媒體聯訪說，行政院與衛福部充分掌握媒體與民眾反應，對民眾的誤解，也持續交換意見、對外說明，但為不讓誤解以訛傳訛擴大，決定先讓民眾清楚了解現階段只是討論過程，非既定政策，讓大家放心。
他說，這項政策內部已討論許久，目前仍只是想法，未進入法制作業程序，是在媒體專訪時偶然提想法，如果是法制作業程序，一定會跨部會討論與對外公聽會，「不會是只有部長的個人發言。」
石崇良表示，所有政策出發點都是「健保不能倒」，希望健保財務能永續經營、照顧更多民眾與弱勢，延續健保「量能付費、公平負擔、照顧弱勢」精神。
未來不論調整保費結構、補充保費或甚至在擴大費基、增加健保財務來源上，都會秉持這樣的精神繼續討論。
媒體提問是否擔心部長職位？石崇良說：「從來沒有想過。」他知道每個部長都會被問「何時下台」，但去留從不在心中，只想把事做好，讓健保與醫療體系可持續穩健發展。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
今年經濟成長率 台經院上修為5.94%
在ＡＩ引擎帶動下，投資與出口推升台灣今年經濟動能，台經院昨天大幅上修今年經濟成長率至百分之五點九四，台經院院長張建一表示...聯合新聞網 ・ 5 小時前
健保補充保費挨轟 石崇良親上火線：改革是為了公平非「搶錢」
健保補充保費改革引發爭議，首當其衝的「存股族」怒批政府搶錢，對此衛福部今（6日）臨時召開記者會，部長石崇良親上火線強調，改革是為了讓制度更公平、健保能永續，不是為了增加負擔，「寧可早做，也不要等到不得已的時候才做。」衛福部規劃修正「全民健康保險法」第31條，在不調整健保費率前提下，提出三大改革方向，自由時報 ・ 21 小時前
羅浮宮保全密碼竟是…Louvre！31億珠寶被偷 監控系統爛到爆
法國羅浮宮上個月發生價值8800萬歐元的珠寶竊案，震驚全球。近日揭露其監控系統密碼竟為「Louvre」，另一由國防承包商...聯合新聞網 ・ 43 分鐘前
NCC人事同意權投票 四位被提名人全遭否決
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
健保補充保費改革喊卡 吳思瑤：勿讓青年感到受剝奪
健保補充保費改革引發爭議，首當其衝的「存股族」怒批政府搶錢，行政院長卓榮泰昨天指示衛福部暫緩規劃。立委吳思瑤表示，政府應思考如何讓健保的永續財源能夠更穩健，但不要讓年輕世代有受到剝奪的負面觀感；立委賴瑞隆說，任何重大決策要提出來之前，一定要經過內部的溝通，盼衛福部以此為戒、審慎地推動各項政策。自由時報 ・ 59 分鐘前
【本日焦點】防疫不力！盧秀燕鞠躬道歉 中市府3人遭拔官／母辭世 郭台銘：沒有媽媽就沒有鴻海／蔡：年改不該半途而廢 馬特別交代要完成
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1. 防疫不力！盧秀燕鞠躬道歉 中市府3人遭拔官 2. 母辭世 郭台銘：沒有媽媽就沒有鴻海 3.蔡：年改不該半途而廢 馬特別交代要完成 4.趙少康罷免投票涉亮票 北檢起訴求重刑 5.政院：補充保費新制還在研議 絕不為難小資族Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 18 小時前
二代健保補充保費改革暫緩 他嘆：說不能倒「但漲保費都說別找我」
衛福部擬改補充保費來補貼健保黑洞，不過旋即引發反彈聲浪，行政院昨晚指示暫緩規劃，廣泛聽取各方意見。對此，中經院院長連賢明認為，應給予部長石崇良願意改革鼓勵，並直言每個政治人物都說健保不能倒，但談到漲保費就雙手一攤說「不要找我」，這樣問題始終未能解決。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
自律不買包！30歲小資女年薪80萬 存300萬曝下一步計畫 一票人急勸
在萬物皆漲的時代，加上社會經濟壓力沉重，許多年輕人對買房一事望之卻步。不過，近日有一名30歲女子分享自身的理財心得，她透露目前帳戶資產已達300萬元，並立下目標「存到500萬就買房」，貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
洪子仁：支持石崇良部長補充保費改革方向 但政策須兼顧配套與公平
衛福部二代健保補充保費改革政策大轉彎，台灣醫務管理學會理事長洪子仁6日表示，他支持衛福部部長石崇良推動補充保費改革的方向，認為這是健保永續的必要之舉，但政策必須兼顧配套與公平，才能真正落實社會互助與共榮的精神。聯合新聞網 ・ 5 小時前
染疫豬場 仍驗出三處陽性
非洲豬瘟中央災害應變中心最後一次召開每日記者會，畜牧司長李宜謙指出，即起到明年3月底止，每周都會與產業團體召開豬肉調配會議。陳駿季預估，39萬隻延遲上市的毛豬，預估明年3月底前可消化完畢。聯合新聞網 ・ 5 小時前
加油站員工太無聊 用客人車子灰塵畫畫 百萬人看成品傻：該跳槽了
正所謂臥虎藏龍，高手隱藏在民間！日前一名加油站員工，看到客人車子上滿滿灰塵，一時興起，直接用手指在上面作畫，未料最後的成品讓網友驚呆，紛紛留言要他快點轉換跑道，根本是被加油站耽誤的畫家。中時新聞網 ・ 13 小時前
國中生想領普發1萬 母丟50元打發 引爆親子衝突
普發1萬元昨（5）日起分流開放登記，錢雖然還沒入帳，但卻已經有民眾因為使用方法與家人起衝突了。一名國中生4日表示，他想使用普發1萬元去買繪圖用的平板，結果父母認為小孩子根本沒有繳稅，這筆錢應該由他們使用才對，讓他上網詢問到底該怎麼辦，吸引逾百萬名網友查看、給意見。中時新聞網 ・ 22 小時前
冷眼集／「最會溝通」變「最會轉彎」！決策錯誤 形同複製貼上
二代健保補充保費政策，七小時緊急踩煞車，成了賴政府最新的政策髮夾彎。台肥董事吳音寧人事案「一夕生變」已教人眼花撩亂，衛福部補充保費重大新制「朝令夕改」，更令人瞠目結舌。聯合新聞網 ・ 5 小時前
周杰倫歡慶出道25周年！ 老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
逾4千萬低收入戶將斷糧！法官批政治操作 川普首認因關稅美國人付代價
美國總統川普政府再陷雙重爭議。一方面聯邦法院下令白宮必須在當地時間7日前全額發放給4,200萬低收入戶的糧食補助（SNAP）；另一方面，川普也罕見首度承認美國民眾確實為他推動的關稅政策「付出了一些代價」。三立新聞網 setn.com ・ 26 分鐘前
鏡論／把錢捐出去就天下太平了
農業部搞地震，敲掉台肥董事長李孫榮，改派吳音寧，董事會通過就上任。這下子，藍白兩營翻了鍋，說是民進黨養肥貓，搞個「高級實習生」，當台肥董事長，年所得約1,500萬元。連帶，吳音寧以前陳年舊帳，也被翻了出來，敲打批鬥。鏡報 ・ 6 小時前
「醫界王陽明」三婚又亮紅燈！賴弘國刪光夫妻合照疑似默認婚變
擁有「醫美界王陽明」封號的賴弘國，歷經「華航林依晨」趙筱葳、香港女星鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年與第三任妻子、科技業女子Alice登記結婚，並在短短兩年間迎來一雙兒女。未料近日傳出婚變，雙方不僅互相取消追蹤社群帳號，Alice更刪除所有與賴弘國有關的照片，婚變疑雲迅速在網路熱議。鏡報 ・ 2 小時前
中共出手！沈伯洋祭三招自救 邱毅：慌了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，近日再遭重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查；對此，前立委邱毅狠酸，沈伯洋只有三招，效果就都不大，而綠委們也開始表示...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前