健保補充保費爭議 石崇良：出發點「健保不能倒」去留從不在心中

衛生福利部長石崇良今天（7日）談及全民健康保險補充保費爭議時表示，現階段只是討論過程，非既定政策；所有政策出發點都是「健保不能倒」，讓財務永續、穩健照顧更多弱勢，而去留從不在心中，「只有想把事情做好」，讓健保與醫療體系可持續穩健發展。

他說，健保財務確有改革必要性，改革不會停，也由於改革從沒停，才能延續30年，要再往下走也須繼續討論。制度設計過程需更多討論與社會共識，將持續蒐集意見、凝聚更多共識，繼續努力讓健保穩健永續發展。

健保補充保費改革引發熱議，衛福部昨天表示，方案目前仍在研議階段，將廣納各方意見，暫停有爭議規畫，接下來一定尋求更周延、更有共識做法後再推動。

石崇良在台北市出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」前，接受媒體聯訪說，行政院與衛福部充分掌握媒體與民眾反應，對民眾的誤解，也持續交換意見、對外說明，但為不讓誤解以訛傳訛擴大，決定先讓民眾清楚了解現階段只是討論過程，非既定政策，讓大家放心。

他說，這項政策內部已討論許久，目前仍只是想法，未進入法制作業程序，是在媒體專訪時偶然提想法，如果是法制作業程序，一定會跨部會討論與對外公聽會，「不會是只有部長的個人發言。」

石崇良表示，所有政策出發點都是「健保不能倒」，希望健保財務能永續經營、照顧更多民眾與弱勢，延續健保「量能付費、公平負擔、照顧弱勢」精神。

未來不論調整保費結構、補充保費或甚至在擴大費基、增加健保財務來源上，都會秉持這樣的精神繼續討論。

媒體提問是否擔心部長職位？石崇良說：「從來沒有想過。」他知道每個部長都會被問「何時下台」，但去留從不在心中，只想把事做好，讓健保與醫療體系可持續穩健發展。

