健保補充保費罰則被判違憲 3大法官批5人判決不合法

只要持健保卡到醫療院所就醫，就能享有較便宜的健保醫療費，不過現行《全民健康保險法》規定，高額獎金、執行業務收入和租金等6類所得，只要單筆達2萬元以上就應扣繳補充保費，若雇主未扣繳，就會被健保署裁罰1倍到3倍罰鍰。

對此憲法法庭6日做出判決，《健保法》第85條罰鍰規定部分違憲，相關機關應於2年內修正。

憲法法庭書記廳廳長許碧惠說明，「以應扣繳之保費金額作為裁罰的唯一標準，並處以固定倍數的罰鍰，沒有去斟酌個案違規的具體狀況，依情節輕重定期處罰，在此範圍內是不符合責罰相當的原則，違反《憲法》第23條比例原則，跟第15條保障人民財產權的意旨。」

這起判決起因於「全晟土木包工業」陳姓負責人，於2017年度分別發給3名工人59萬多、63萬多及39萬多元薪資，卻未按照規定在給薪時扣取補充保費，健保署於2019年發現違規，通知陳姓負責人應補繳補充保費3萬1000元，但寬限期陳姓負責人仍未繳納，因此健保署針對陳姓負責人裁處3倍之罰鍰9萬3000元。

陳姓負責人不服，曾經申請爭議審議、提訴願和行政訴訟都遭駁回，後來才改聲請法規範《憲法》審查。

衛福部社保司長張鈺旋回應，「轉知保險人，就是我們的健保署在個案違規的判斷上，應該要建立一個裁量的基準，不要受到現行《健保法》85條規定，就是它是1倍或3倍罰鍰。」

針對《憲法》法庭的判決，衛福部表示尊重，也會重新檢討修正《健保法》，經行政院核定後再送立法院審議。

不過拒絕參與評議的3位大法官朱富美、楊惠欽及蔡宗珍則是重申，只由5名大法官作成的115年憲判字第2號判決，因憲法法庭組成不合法，自始欠缺審判權基礎，不具個案審判權亦不生判決效力，而這也使得憲法法庭分裂紛爭再度浮上檯面。

