健保補充保費裁罰「1倍、3倍」遭判違憲 衛福部：2年內修法

憲法法庭今（6）日作出115年憲判字第2號判決，認定《全民健康保險法》第85條以「應扣繳金額」作為罰鍰唯一計算基準，並處以固定倍數罰鍰，可能導致部分個案處罰顯然過苛，違反比例原則，宣告該部分規定違憲，並要求主管機關於判決公告後2年內檢討修正。衛福部表示，將依判決意旨啟動修法作業，並在修法完成前，個案裁罰將給予彈性處理。

本案源於全晟土木包工業負責人陳冠均於2017年間，分別給付3名工人薪資59萬、63萬及39萬元，依法屬「非所屬投保單位給付之薪資所得」，應於給薪時扣取並繳納補充保險費，合計約3萬1千元，惟其未依規定辦理，經健保署查核後仍逾期未繳，遭依健保法第85條裁處3倍罰鍰，合計約9萬3千元。陳冠均主張，因屬每日給薪，實務上難以即時扣費，且工人已離職、不易追償，認為不論情節一律處以3倍罰鍰不符比例原則，歷經訴願與行政訴訟均遭駁回後，聲請憲法審查。

憲法法庭今天做出最新判決，認為代繳合乎正當目的，因而不受理，但認為《健保法》規定以應扣繳的補充保費當成計算罰鍰的唯一標準，且處以固定數量的罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛而有「情輕法重」的狀況，宣告部分違憲，相關機關應於2年內依判決意旨檢討修正。

對此，衛福部社會保險司長張鈺旋表示，補充保險費的收繳制度，是維持全民健保制度穩定運作的重要基礎，衛福部將依大法官判決主文及意旨，朝修法方向全面檢討，同時轉知中央健康保險署，在修法完成前建立更具彈性的裁量基準。

根據健保法第85條，扣費義務人未依第31條規定扣繳保險對象應負擔之補充保險費者，保險人得限期令其補繳外，並按應扣繳之金額處1倍之罰鍰；未於限期內補繳者，處3倍之罰鍰。張鈺旋強調，未來在執行面上，將不再受限於健保法第85條所定的固定1倍或3倍裁罰方式。

健保署補充指出，依健保法第85條開罰的案件迄今僅5件。

