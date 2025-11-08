健保補充保費議題 陳時中：應思考2萬門檻太低

（中央社記者沈佩瑤台北8日電）行政院政務委員陳時中今天談及健保補充保費議題時說，衛生福利部方向概念沒錯，但新台幣2萬元門檻太低；至於是否政策「轉彎」，事實上過去10幾年都在討論，額度必然要思考。

衛福部原預計啟動全民健康保險補充保費修法程序，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計超過2萬元，收取2.11%補充保費。不過，衛福部6日說，方案目前仍在研議階段，將廣納各方意見，暫停有爭議規劃，接下來一定尋求更周延、更有共識做法後再推動。

曾任衛福部長的陳時中上午在台北市出席「2025台灣社區整合照顧研討會」時表示，衛福部長石崇良提出年度總額結算不算新概念，過去一直想改成「總所得」概念。

「補充保費就是補充性質的保費」，陳時中說，算進相對多的資本利得分擔保費，概念沒錯，「只是2萬元門檻太低」，這樣是讓小資族負擔，如果要算成總所得，門檻要拉高一定程度才合理。

他說，基本上健保是社會保險制度，除量能負擔，還有「劫富濟貧」精神，如果讓貧者一起負擔，恐怕與健保精神衝突，應拉高讓資本多的人參與健保。至於額度，須學者專家一起討論。

是否「政策7小時轉彎」，陳時中表示，補充保費改革規劃非政策宣布，只是透露方向，這制度須經精算、討論，必然要思考額度，兼顧量能付費與劫富濟貧精神，調整才有意義。（編輯：李明宗）1141108