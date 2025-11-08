健保補充保費議題 陳時中：應思考2萬門檻太低
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）行政院政務委員陳時中今天談及健保補充保費議題時說，衛生福利部方向概念沒錯，但新台幣2萬元門檻太低；至於是否政策「轉彎」，事實上過去10幾年都在討論，額度必然要思考。
衛福部原預計啟動全民健康保險補充保費修法程序，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計超過2萬元，收取2.11%補充保費。不過，衛福部6日說，方案目前仍在研議階段，將廣納各方意見，暫停有爭議規劃，接下來一定尋求更周延、更有共識做法後再推動。
曾任衛福部長的陳時中上午在台北市出席「2025台灣社區整合照顧研討會」時表示，衛福部長石崇良提出年度總額結算不算新概念，過去一直想改成「總所得」概念。
「補充保費就是補充性質的保費」，陳時中說，算進相對多的資本利得分擔保費，概念沒錯，「只是2萬元門檻太低」，這樣是讓小資族負擔，如果要算成總所得，門檻要拉高一定程度才合理。
他說，基本上健保是社會保險制度，除量能負擔，還有「劫富濟貧」精神，如果讓貧者一起負擔，恐怕與健保精神衝突，應拉高讓資本多的人參與健保。至於額度，須學者專家一起討論。
是否「政策7小時轉彎」，陳時中表示，補充保費改革規劃非政策宣布，只是透露方向，這制度須經精算、討論，必然要思考額度，兼顧量能付費與劫富濟貧精神，調整才有意義。（編輯：李明宗）1141108
其他人也在看
補充保費政策急轉彎喊卡！卓榮泰否認震怒
[NOWnews今日新聞]衛福部規劃修《健保法》，針對股利達一定門檻利息收取保費，引發外界反彈，行政院6日晚上緊急喊卡。行政院長卓榮泰今（7）日到立法院總質詢，他說，衛福部長期以來對健保財務改革有方向...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
健保補充保費改革爭議 陳時中：應思考2萬元門檻太低
衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制引發外界爭議，已暫緩規畫。行政院政務委員陳時中今天表示，衛福部方向概念沒錯，但新台幣2萬元門檻太低；至於是否政策「轉彎」，事實上過去10幾年都在討論，額度必然要思考。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前
太子集團「爆乳特助」爆已當媽！曾是卡達空姐 超亮眼身分再被起底「本人近況曝光」
跨國詐騙集團「太子集團」遭檢警大規模搜索，查扣超過45億元的資產，引發譁然，其中總經理特助劉純妤5日僅以15萬元交保，露出燦爛笑容以及深邃事業線步出北檢，掀起輿論撻伐，讓大票網友紛紛肉搜其背景，發現劉純妤過去曾是卡達空姐，自介還寫著下「一步一步腳踏實地」，如今涉嫌詐騙顯得相當諷刺。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
補充保費爭議衛福部才轉彎 陳時中突喊：2萬元門檻太低
行政院政務委員陳時中今天談及健保補充保費議題時說，衛生福利部方向概念沒錯，但新台幣2萬元門檻太低；至於是否政策「轉彎」，事實上過去10幾年都在討論，額度必然要思考。中天新聞網 ・ 10 小時前
扯陸配翻車！王義川轟漲健保費先解決「依親」醫藥記者打臉了
衛福部研擬健保補充保費三大改革，部長石崇良6日親上火線說明，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息引發外界討論。綠委王義川則批評，健保費調漲前，要先解決沒繳過健保費的大陸人來台依親卻能使用台灣健保的問題。對此，有資深醫藥記者指出，台灣對大陸居民使用健保均有名額限制，質疑王義川根本沒仔細讀健保相關法規與資料。中時新聞網 ・ 15 小時前
健保補充保費惹議 陳時中：2萬元門檻太低需再討論
健保補充保費改革惹議，行政院前晚指示暫緩相關規劃；對此，行政院政務委員陳時中表示，年度總額結算並不是新概念，不過針對2萬元起徵真的太低，對小資族可能是負擔，建議將金額拉高，並經社會、專家學者討論。陳時中今日出席2025台灣社區整合照顧研討會接受媒體採訪指出，此次提出年度總額的結算「不是新概念」，過去自由時報 ・ 13 小時前
坦言補充保費「2萬元門檻太低」 陳時中：政策沒有轉彎、要有劫富濟貧精神
為了替健保增加財源，衛福部擬調整補充保費，引發各界反彈，行政院指示暫緩規劃。行政院政務委員陳時中今（11/8）受訪強調，政策「沒有所謂的轉彎」，不過調整額度必須思考，2萬元門檻真的太低，恐怕跟健保基本精神衝突，也會衝擊小資族，起徵額度需要再討論。太報 ・ 13 小時前
補充保費新制險翻車 醫問：為何不從酒稅、糖稅下手
為了挽救健保財務、擴大財源，衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，未來利息、股利、租金三大項目改採「年度結算制」，引發反彈聲浪，行政院急踩剎車，昨（6日）晚間宣布暫緩規劃。醫師姜冠宇指出，針對利息和股利有點太狠了，就像在懲罰對經濟有貢獻的人，他疑惑為何不針對酒稅、糖稅下手，認為健保費用從食物抽，比從利息抽合理多了。中時新聞網 ・ 1 天前
感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了
綜合陸媒報導，張先生從事銷售工作，經常熬夜、出差，生活作息不規律，近日出現喉嚨痛，他便自行購買阿奇黴素等藥品服用，然而病情不僅未改善，反而越來越嚴重，這才到寧波市北侖區第二人民醫院就診。耳鼻喉科主任鄔忠偉在喉鏡檢查中發現，他的咽喉後壁佈滿白茫茫斑點，猶如...CTWANT ・ 7 小時前
11/7立冬進補！6禁忌注意「別喝大量熱水」 命理師提醒3星座：當心爆發身體不適
今年11月7日是二十四節氣中的「立冬」，它象徵冬季的開始，此時陽氣漸收、陰氣增強，氣溫明顯轉涼，萬物進入休養蓄藏的階段。民間習俗中，人們會進補或吃餃子、薑母鴨等暖身料理，希望以食補禦寒，為冬天儲備能量。姊妹淘 ・ 1 天前
健保補充保費改制引反彈！蘇一峰認不公平
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，引發各界反彈，醫師蘇一峰也認為，這次加收保費會遇到這麼大的反彈，是民眾覺得增收制度不公平，呼籲政府減少不必要的灑幣，把錢投資力挺健保永續經...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
這種眼藥水超涼！竟引起青光眼、白內障 全台183萬人有乾眼症！慎選眼藥
眼睛痠澀，點日本買的激涼眼藥水好舒爽！醫師提醒，很多人到日本都愛託人買回超涼眼藥水，殊不知很多都含有防腐劑或強效抗發炎如類固醇的藥物，不僅容易眼壓高引起青光眼，還可能引起白內障、眼睛抵抗力下降，傷口不健康2.0 ・ 1 天前
「立冬」進補薑母鴨、羊肉爐 醫：三成人補不得！心血管會出大事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今（7）日是二十四節氣的「立冬」，象徵著冬季正式展開，台灣人傳統習慣要「補一下」，認為補充營養恢復元氣才能抵禦寒冬，但有三成人可補不得！醫師提醒，根據國健署資料，20歲以上國人血脂異常盛行率已達三成，但因症狀不明顯，不少人根本不自知，特別是習慣外食、日常飲食偏油重口味的上班族，進補若無節制，恐不知不覺加劇心血管負擔。...匯流新聞網 ・ 1 天前
迎立冬！6禁忌別踩 3生肖健康亮紅燈
迎立冬！6禁忌別踩 3生肖健康亮紅燈EBC東森新聞 ・ 1 天前
營養不輸花椰菜！一顆「蔬菜之皇」竟能幫肝解毒、降膽固醇、抗發炎
天氣愈來愈熱，你的肝也該好好照顧一下了！春天靠十字花科蔬菜為肝臟解毒提供支持，進入初夏，就換成專門養肝的食材上場。有「蔬菜之皇」美名的洋薊就是最佳選擇之一，不只幫助肝臟解毒，還能在炎熱的夏季裡給身體多健康2.0 ・ 19 小時前
活到96歲的祕密！伊莉莎白女王96歲長壽祕訣曝光 百歲人瑞也這樣吃
英國伊莉莎白女王能活到96歲、依舊神采奕奕，關鍵竟藏在她每天的生活習慣裡！從固定作息、規律運動，到堅持攝取足夠的蛋白質，她用最簡單的方式實踐長壽哲學。 伊莉莎白女王健康祕訣 據說，英國伊莉莎白健康2.0 ・ 19 小時前
B群會不會傷腎？正解曝光！醫警告：這些人真的不能亂補
「不知道要補什麼？那就先選B群吧！」不少人在挑選保健食品時，總是隨手抓一瓶維生素B群，卻未真正了解它的功用。B群不只是提神，也與代謝效率息息相關；什麼人不適合吃B群？B群會不會傷腎？看看以下醫師分析。健康2.0 ・ 1 天前
二代健保補充保費改革掀民怨！ 行政院指示衛福部暫緩規劃
衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制，引發社會反彈聲浪。行政院發言人李慧芝6日晚間表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全中廣新聞網 ・ 1 天前
台大女學霸體重攀升絕望「胖一輩子」 早餐換掉一食品輕鬆瘦7公斤
想瘦身不必餓肚子！不少女生為了減重而苦惱，屢戰屢敗。新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼點出關鍵，很可能就是沒有達到飲食的均衡。他分享一位任職於金融業的台大女學霸案例表示，這位女病患生活忙碌、壓力大，體重不斷攀升，曾以為自己會「胖一輩子」。沒想到，她只是做了個小小的調整，把早餐的麵包換成豆腐、優格、地瓜等原型食物，加上一份大番茄，在完全不挨餓、甚至吃得更飽的情況下，竟順利瘦下7公斤，整個人也變得神清氣爽、更加健康。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
流感、新冠「雙疫苗」第二階段開打 11／12再增一新疫苗
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】時序進入秋冬， 流感與新冠病毒雙重威脅再起。疾病管制署宣布，自11月12日起，將新增提供Novavax JN.1疫苗，屆時國內公費新冠疫苗，將可選擇莫德納LP.8.1與Novavax JN.1兩種不同製程新冠疫苗，均安全有效，民眾可依年齡與適應症擇一接種。 國內流感仍處流行期 本周新增63重症9死 依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第44週（10／26－11／1）全台類流感門急診就診人次達10萬6,829人次，雖較前一周下降4.9%，仍維持流行期； 另日前（10／28－11／3）新增63例流感併發重症病例（26例H1N1、32例H3N2、3例A未分型、2例B型）及9例死亡（5例H1N1、4例H3N2），顯示國內流感疫情依舊處於流行期，流行型別以A型為多。 至於亞洲鄰近國疫情上升，主要流行型別為A（H3N2），其中日本、韓國、中國近期活動度及陽性率皆上升趨勢，香港持續處高點；歐洲及北美洲地區亦呈上升趨勢，流行型別則為A（H1N1）及A（H3N2）。 全球新冠陽性率再升 國內主流變異株為NB.1.8.1 而針對國內目前的新冠疫情走向，疾管署表示，目前疫情健康醫療網 ・ 1 天前