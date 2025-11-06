「健保補充保費變革」480萬人受影響 存股族轟：努力存錢很賤嗎？
衛福部擬修改「健保法」，將健保補充保費制度進行重大變革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，預估將有480萬人受影響，必須多繳補充保費。此舉引發各界質疑，恐將出現「劫貧濟富」爭議，特別是對以股利股息維生的退休族造成衝擊。
健保補充保費上路即將滿12年，依健保法規定，補充保費分為六類，包括利息、股利、租金、兼職收入、執行業務所得及超過月薪四倍的獎金。衛福部社會保險代理司長陳真慧表示，在現行健保費率5.17%不調整的情況下，將從三大方面調整補充保費，費率維持2.11%。
首項變革是將利息、股利、租金由現行每月結算改為年度結算，避免民眾拆單將每筆收入控制在2萬元以下規避繳費。此項調整預估影響高達480萬人，可增加健保收入約100至200億元。第二項調整為將補充保費扣繳上限從1,000萬元提升至5,000萬元，影響約1,000名高所得者，增加健保財源6億元。
第三項變革則是獎金扣繳起徵點由月薪4倍以上，改為每月最低工資29,500元的4倍。以月薪4萬元為例，目前獎金達16萬元才需繳交補充保費，修法後獎金超過11.8萬元就需繳納，預計影響200多萬人，增加70至80億元健保收入。
新制上路後，影響最大的是領取高額利息、股利、租金及獎金的族群。例如，目前月配利息不超過2萬元無須繳交補充保費，許多人設定在1萬9千多元，若改為年度計算，全年約23萬元，以2.11%計算，需繳納近5千元補充保費。
一位不願具名的健保專家表示，全台約有1,300多萬股民，僅約兩成多有獲利，許多人將股利視為重要經濟來源。若投資帳面賠錢，股利又被扣2%多，等於「一頭牛扒了兩層皮」。該專家認為，改採年度計算雖看似公平，但健保收入僅增加100多億元，無濟於事，應從調整一般保費費率並減少醫療浪費等方面著手改革。
醫改會研發組副組長吳奎彥指出，目前財務資訊不透明，課徵補充保費的公平性確實受到疑慮。政府應進行跨部會、跨機構討論，取得個人完整財務資料，才能確保課徵的公平性。此外，民眾可能會尋找因應手法，徵收結果恐不如預期。
對於新制，不少財經博主提出批評，有人質疑：「不去檢討健保體制漏洞，並把錢坑補起來，而是想盡辦法把二代健保補充保費課好課滿，我就問：踏踏實實辛苦工作賺錢、努力存錢，買股票存股領息的存股族，是什麼很賤的人嗎？」
台灣醫務管理學會理事長洪子仁則建議，為避免劫貧濟富，作法必須更細膩，針對不同金額的股利、獎金，訂出不同費率級距，讓額外收入愈高的富人支付更高的補充保費。
