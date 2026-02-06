健保補充保費逾期未繳罰則 憲法法庭認定部分違憲

憲法法庭今日作出今年憲判字第2號判決，內容為針對《全民健康保險法》第85條中，違反全民健康保險法扣費義務之裁罰相關規定，遭大法官宣告為部分違憲。

根據現行《全民健康保險法》第85條規定，如果補充保費的扣費義務人未依規定，扣繳保險對象應負擔的補充保費，主管機關得限期令其補繳，並按應扣繳金額的1倍開罰；未於限期內補繳者，罰鍰則提高至3倍。

不過憲法法庭認為，該法規以應扣繳金額為計算唯一標準，並處以固定倍數之罰鍰，可能造成對個案處罰過苛，不符責罰相當原則，已牴觸《憲法》第23條比例原則，也與《憲法》第15條保障人民財產權之意旨有違，因此判決部分違憲，該案其餘部分則不受理。

依據判決，相關機關應於判決公告日起2年內，依本判決意旨檢討修正；在法規修正完成前，若出現個案罰鍰顯然過苛情況時，亦應依本判決意旨辦理，並參酌個案情節裁處適當罰鍰金額，不受原規範所定1倍或3倍裁罰金額限制。

回顧本起釋憲案緣由，是因2017年時，冠育土木包工業負責人陳冠均旗下3名員工雖皆在他處投保健保，但依法陳冠均仍被列為3人補充保險費的扣費義務人。

而在健保署通知補繳補充保費，但陳冠均逾期未繳納而遭罰後，便因不服提起行政訴訟救濟，全案最終遭高等行政法院以上訴無理由駁回確定，陳冠均於是提出釋憲，並於2022年9月獲憲法法庭受理。

本次憲法法庭判決期間，現任大法官中有3名仍持續拒絕參與評議，最終由實際參與評議的大法官5人作成本判決。