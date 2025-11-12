健保補充保費金管會「被當塑膠」不知情 彭金隆今首度回應
【記者許麗珍／台北報導】衛福部長石崇良日前提出補充保費從現行每月結算2萬改採年度計算，引發全網詐鍋及股民痛批，立委今批金管會卻不知情「被當塑膠」。金管會主委彭金隆今首度對外回應「希望政策盡善盡美，溝通是必要的，尤其資本市場複雜，把各種狀況多了解，會做出更符合事實需要的政策」。
彭金隆今赴立院財委會進行專案報告並備詢。衛福部長石崇良日前提出補充保費從現行的每月結算2萬改採年度計算，引發股民痛批「強盜」，但金管會官員卻在例行記者會上表示事先完全不知情。
立委林德福在立法院痛批衛福部長言論對股市猶如「禿鷹」，不過補充保費改為年度逾2萬課保費，之後行政院踩煞車，他詢問金管會，衛福部對補充保費改革的言論到底是「無的放矢」、還是政策風向球？若依證交法第115條，衛福部長石崇良是否違反股市禿鷹？
彭金隆表示，「衛福部已多次說明尚在政策研議中，115條是複雜的認定條件，這次應該是不至於」，彭表示任何政策應多多溝通、希望盡善盡美，把各種狀況多了解，會「做出更符合事實需要的政策」。
林德福再問，陳時中又說「未來補充保費多課勢在必行」，制度需精算、討論，思考額度等，林德福詢問有辦法明確區別股市中誰貧窮？誰是富人嗎？彭金隆表示，任何一件對交易行為的制度，若要判斷有影響，且影響程度有多大，都要深入評估才會知道。
彭金隆指出，整個資本市場有千萬散戶在裡面，每個人的投資行為都不一樣，很難以一個數字來切分投資人的屬性，這要很專業的研究。
更多壹蘋新聞網報導
完全接不到通告 金鐘男配徐亨悲嘆：活得好累...只剩還債
打炒房國庫也失血 今年前10月個人房地合一稅年減133億
momo Q3獲利2.11元稱霸 PChome轉盈、酷澎台灣爆發
其他人也在看
補充保費改革成股市禿鷹？金管會：不至於
[NOWnews今日新聞]衛福部擬調整《健保法》，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，1年累計逾2萬元就要收取2.11%保費，但因反彈聲浪太大，行政院緊急喊卡。今（12）日在立法...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
健保補充保費爭議 彭金隆：會捍衛資本市場公平性
（中央社記者蘇思云台北12日電）衛福部針對健保補充保費研擬改革，引發不少存股族反彈，目前已暫緩規劃。金管會主委彭金隆今天表示，未來若繼續討論此議題，金管會基於管理資本市場職責，會提供完整影響項目跟範圍給衛福部，也會捍衛資本市場公平性跟透明性。中央社 ・ 1 天前
彭金隆：先規範穩定幣發行面 未來可發展3應用
（中央社記者蘇思云台北12日電）立委關注台灣穩定幣發展，金管會主委彭金隆表示，金管會先就穩定幣發行面做規範，穩定幣要能順利發展，後續要形成生態圈才行，未來可以看到的3應用場景包括支付、跨國交易匯兌與虛擬資產交易。中央社 ・ 19 小時前
太子集團2018年就來台洗錢 涉及10家銀行！金管會彭金隆：10/15已發動金檢
洗錢45億元的太子集團2018年就進入台灣，且涉及60個帳戶和10家銀行。金管會主委彭金隆表示，10月14日美國制裁通報後，台灣立即凍結相關帳戶，10月15日馬上啟動金檢，並與高檢署密切討論。金管會負責監控異常交易，銀行都有做到，阻詐沒有問題。太報 ・ 1 天前
《金融》發行台版穩定幣 公股銀備戰
【時報-台北電】穩定幣浪潮來勢洶洶，主管機關表明若要推新台幣穩定幣，將由金融機構擔任發行機關。多家公股銀行已陸續展開內部評估，加入銀行公會「穩定幣監理法制研議小組」，主要就監理架構及潛在金融影響進行研議。至於是否爭取成為發行機構，公股銀主管強調，法規明確性為首要考量的關鍵，與流通性並列為考量因素。 公股銀主管透露，穩定幣發行機構的資格，銀行公會穩定幣監理小組持續討論中，仍存在金融機構兼營、設立獨立子公司專責經營兩種方式，在法遵責任、資安控管、業務彈性及資本配置等面向，因發行主體不同各有差異，仍需待主管機關進一步釐清規範細節。 待規範趨於明確後，再衡酌是否或者以何種角色成為穩定幣發行機構。 臺灣銀行指出，穩定幣是全球金融科技發展重要的一環，已參與銀行公會的穩定幣監理小組。該行強調，是否成為發行機構，法規的明確性是首要的前提，金管會已預告將建立穩定幣的監管框架，將密切遵循主管機關指引，在法規完備的基礎上，審慎評估所有能提升客戶服務與金融效率的可能性。 第一銀行表示，穩定幣以1比1比率持有現金及其他高流動性資產作為儲備，並須符合法令遵循、洗錢防制及資金流向控管等相關規範，考量目前台灣信用卡及時報資訊 ・ 4 小時前
太子集團買豪宅名車涉洗錢 金管會：檢討相關規範
（中央社記者蘇思云台北12日電）立委質疑太子集團涉嫌設立類似空殼公司買豪宅洗錢。金管會主委彭金隆今天表示，銀行都有依規定通報，但從個別案例觀察，仍有突破洗防機制狀況，後續將檢討相關規範，另外，針對購買豪宅豪車金流，也會思考流程中如何防杜。中央社 ・ 20 小時前
開放穩定幣 逐步規劃
穩定幣是否能成為日常消費使用的型態，金管會主委彭金隆昨（12）日表示，穩定幣要能發揮功能，必須有明確的應用場景，金管會第...聯合新聞網 ・ 5 小時前
太子集團洗錢案金檢10銀行 金管會：均有做大額通報
（中央社記者蘇思云、王揚宇台北12日電）立委今天關注太子集團涉嫌在台灣洗錢案，質疑金管會沒確實掌握資訊。金管會主委彭金隆表示，美國10月14日通報後就馬上凍結帳戶，並於15日啟動金檢10家銀行，初步了解銀行都有依規定做大額通報，108年以來針對此案共計有52次申報動作。中央社 ・ 1 天前
韓國瑜以「桌子說」喻國安 卓揆勘災忍不住以「兩盤菜」回嗆
[Newtalk新聞] 總統賴清德點名立法院長韓國瑜應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反稱賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席的身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。下午臨時增加行程赴蘇澳溪分洪工程視察的行政院長卓榮泰針對媒體提問，忍不住駁斥桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去」？ 隨行採訪的媒體記者詢問，針對沈伯洋事件，韓院長要賴總統撤掉中國是敵對勢力（的說法），請教院長看法？卓榮泰回應，不好意思，今天來宜蘭蘇澳地區，事實上，應該關心的是災情的問題，不過，剛剛一路上也聽到韓國瑜院長的講話，「我就順著韓院長的話來說，韓院長說『一個桌子有四條腿，代表不同的意義』，那四隻腳的桌子，我也要跟韓院長講，這個桌子上面有兩盤菜，一盤是中國國民黨的主席去參加一個祭拜共諜的活動，而這個共諜當時就是要消滅國民黨、消滅中華民國，所以影響很大，而且呼應了中國現在要學習『吳石精神』的一個統戰號召，但身為國會議長、中國國民黨黨籍的韓院長，迄今沉默不語」。 卓榮泰接著說，桌上還有另新頭殼 ・ 20 小時前
千萬便當店收攤！ 館長怨「被民進黨害死」王浩宇再示警：小心健身房
館長陳之漢跨足餐飲業，他斥資千萬創立的便當店「True飯」今（12日）無預警公告即將歇業，館長本人則將業績低迷歸咎非洲豬瘟疫情與民進黨，引發外界嘩然，但其說法飽受爭議，不僅網友質疑「太牽拖」，前議員王浩宇也強調仍有很多品牌生意興隆，這些隱形冠軍低調做生意，包括自己重視品質打造的除臭襪與內褲商品，質跟量方面都不是館長能比，就連學者葉耀元也忍不住開酸「怎麼不乾脆搬去中國」，嘲諷意味十足。EBC東森財經新聞 ・ 19 小時前
打在地牌！鳳凰颱風來襲留守台南 陳亭妃：幕僚代登記初選
颱風鳳凰來襲，台南今天停班停課。民進黨立委陳亭妃今天（12日）上午由辦公室主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。陳亭妃強調，颱風來襲，她固守台南、守護台南，這是她對台南的承諾「任何時刻，陳亭妃都是跟人民站在一起」。中天新聞網 ・ 19 小時前
10家銀行涉太子集團45億詐騙金流！金管會公布金檢結果
立委賴士葆今天問及，太子集團詐騙45億，而美國政府已查扣太子旗下鉅額資產及價值140億美元比特幣，金管會是否不作為、在裝睡？金管會主委彭金隆表示，10月14日收到美國制裁，15日就金檢銀行，涉案的銀行有10家，目前金檢結果大額資金通報暫時符合規定，但後續繼續調查。中時財經即時 ・ 1 天前
太子集團跨國洗錢 金管會證實與10家銀行有金流
柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子控股集團」涉嫌跨國詐欺、洗錢案持續延燒。金管會主委彭金隆今天(12日)在立法院財政委員會答詢時，首次說明金管會針對太子集團洗錢案所涉及的金流調查，並證實其與台灣10家銀行有金流，且都已完成約詢，初步來看，銀行在大額通報上都有符合規定。 太子集團在柬埔寨從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，並於世界各地建立龐大網絡洗錢，已經遭美、英兩國聯手制裁。根據檢調追查，太子集團也將部分海外不法獲利匯入台灣，並透過在台設立的多家公司購買11戶「和平大苑」豪宅以及29輛超跑等方式洗錢。 太子集團從海外匯入台灣的不法資金流向引發立委關注。國民黨立委賴士葆12日在立法院財政委員會質詢金管會主委彭金隆時，關切太子集團將不法資金匯入台灣金融體系，銀行是否都有掌握？ 彭金隆表示，10月14日收到美國針對太子集團的制裁通知後，立即凍結相關帳戶，隔日並金檢國內銀行，重點包括銀行是否有依規定大額通報，有沒有作CDD、 EDD等加強盡職調查，銀行局也特別約詢所涉金流的銀行，要確保銀行是否有善盡反洗錢的責任。彭金隆說：『(原音)銀行在針對異常交易、大額交換必須做反洗錢的通報，接下來對任何一筆交易中央廣播電台 ・ 1 天前
搶救兒科人力荒！ 健保「4大兒童重症給付」明年擬調升
為解決全台各大醫院兒科醫師荒問題，健保署長陳亮妤今（12）日宣布，將調升兒童急重症支付標準，針對兒童一般病床、PICU住院診察費、小兒外科手術及兒童心智科給付進行調整，預計12月中提共擬會審議，最快明年1月實施。中天新聞網 ・ 20 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 16 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 23 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 3 小時前
蕭美琴借場地演講？郭正亮拆穿：邀請人是她
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC）布魯塞爾年會，在台灣專題場次以〈台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴〉為題發表演講，成外交重大突破。不過，對此，前立委...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前