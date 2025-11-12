健保補充保費金管會「被當塑膠」不知情 彭金隆今首度回應

【記者許麗珍／台北報導】衛福部長石崇良日前提出補充保費從現行每月結算2萬改採年度計算，引發全網詐鍋及股民痛批，立委今批金管會卻不知情「被當塑膠」。金管會主委彭金隆今首度對外回應「希望政策盡善盡美，溝通是必要的，尤其資本市場複雜，把各種狀況多了解，會做出更符合事實需要的政策」。

彭金隆今赴立院財委會進行專案報告並備詢。衛福部長石崇良日前提出補充保費從現行的每月結算2萬改採年度計算，引發股民痛批「強盜」，但金管會官員卻在例行記者會上表示事先完全不知情。

立委林德福在立法院痛批衛福部長言論對股市猶如「禿鷹」，不過補充保費改為年度逾2萬課保費，之後行政院踩煞車，他詢問金管會，衛福部對補充保費改革的言論到底是「無的放矢」、還是政策風向球？若依證交法第115條，衛福部長石崇良是否違反股市禿鷹？

彭金隆表示，「衛福部已多次說明尚在政策研議中，115條是複雜的認定條件，這次應該是不至於」，彭表示任何政策應多多溝通、希望盡善盡美，把各種狀況多了解，會「做出更符合事實需要的政策」。

林德福再問，陳時中又說「未來補充保費多課勢在必行」，制度需精算、討論，思考額度等，林德福詢問有辦法明確區別股市中誰貧窮？誰是富人嗎？彭金隆表示，任何一件對交易行為的制度，若要判斷有影響，且影響程度有多大，都要深入評估才會知道。

彭金隆指出，整個資本市場有千萬散戶在裡面，每個人的投資行為都不一樣，很難以一個數字來切分投資人的屬性，這要很專業的研究。

