「健保補充保費」改革重點！利息、股利、租金「年度結算」超過 2 萬要課稅

現行二代健保，政府計畫修法調整《健保法》中關於「補充保費」的計算方式，針對薪資以外的利息、股利等收入，改採年度結算方式收取補充保費。

衛福部長石崇良表示，預計在明年會開始進行修法程序，導入年度結算制度，利息、股利、租金等一年累計逾 2 萬元，就要收取 2.11% 的補充保費。

「現行」二代健保補充保費方式為何？

現行二代健保補充保費是從「高額獎金、兼職收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入」等 6 類收入，以費率 2.11% 就源扣繳，其中除獎金扣費門檻為投保薪資的 4 倍、兼職所得門檻為最低工資，其餘則是「單筆」超過 2 萬元時扣繳，扣繳上限為 1 千萬元。

然而，為了避繳補充保費，有些人會將其拆單，對每筆收入控制在 2 萬元以下；對此，石崇良坦言，現行制度確實容易被拆單規避，例如：將 1 千萬元存款拆成多筆、小於門檻的單次利息給付避免追繳。

補充保費「修法重點」是什麼？

石崇良表示，為矯正前述的「拆單規避」這種漏洞，會先鎖定「租金、利息、股利」3 項保費收入，從「單筆收費」改為「年度結算」，估計約可增加健保財務 100 億至 200 億元，而這樣做的好處是避免拆單，壞處則是健保的行政成本增加。

此外，在「補充保費扣繳上限」的部分，現行法規是 1 千萬元，未來會希望朝向修法調整至 5 千萬元，影響族群主要是高所得民眾。

而針對「獎金」部分，現行制度以投保時薪資的 4 倍以上為補充保費起徵門檻；石崇良表示，修法後將改以「最低基本工資 x4 倍」為標準。

以目前月基本工資為新臺幣 28590 元，4 倍約為 11 萬 4360 元，未來若獎金超過此門檻即需繳交補充保費；而如果以公告明年最低工資為 29500 元為例，扣除門檻會一致為 11 萬 8 千元。未來若獎金超過此門檻即需繳交補充保費，如此可以避免薪資高者扣不到的情況，也避免衝擊低薪民眾。

「二代健保補充保費大改革」最快何時上路？哪些族群受影響程度高？

石崇良表示，《健保法》修法預計明年啟動，完成立法後最快 2027 年實施，期望能健全健保財源、維持制度永續。

二代健保補充保費大改革，如果是 1 年內利息、股利、租金累計超過 2 萬元，就要繳交 2.11％的補充保費，是必會衝擊到 ETF 投資人、定存族；因為拆單的應變方案，將再也護不了此族群。

文／劉一璇、圖／楊紹楚