健保補充保費》石崇良打亂普發現金喜悅 綠委大炸鍋：「這事沒解決」什麼都免談

衛福部長石崇良未溝通就逕自提出健保補充保費方案，引爆極大民怨，行政院長卓榮泰因此連夜喊卡。（圖片來源／信傳媒資料庫）

普發現金於本週開始登記，行政團隊積極營造發錢的喜悅，豈料衛福部長石崇良忽然釋出健保補充保費方案，恐讓480萬民眾多繳補充保費，引爆大量民怨，就連執政黨立委都炸鍋，行政院長卓榮泰因此連夜緊急喊卡。

執政黨立委王義川及林楚茵都點出，中配依親消耗大量健保資源，而在「開源」之前，應先「節流」。王義川強調：「為什麼沒繳過健保費的中國人來台依親、中國老人來台依親，就可以用台灣健保？這件事沒解決，什麼都不用談！」

廣告 廣告

健保補充保費方案爆民怨，卓榮泰連夜緊急喊卡

針對衛福部研議中的健保補充保費方案引爆大量民怨，行政院長卓榮泰連夜緊急喊卡。發言人李慧芝表示，卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

李慧芝指出，過去30年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重，為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，不過「目前仍在初步階段」。

石崇良未溝通就發言，與行政團隊大脫節

針對此次風波，據了解，衛福部長石崇良並未與行政院團隊溝通，就直接對外發言，因此行政團隊是看到媒體報導之後，才得知此事。不只如此，就連衛福部健保署副署長龐一鳴也說：「現在只是在研議期，接續才會是溝通期、立法期」，等於證實尚未進入溝通步驟就對外發言。

黨政人士感嘆，普發現金於本週開始登記，行政團隊積極營造發錢的喜悅，未料石崇良卻反其道而行，要向民眾多收錢，根本未考慮到目前行政團隊的節奏與方向，尤其很快就要面臨2026地方大選，部會首長身為政務官，應該要更有政治Sense才對。

廣告 廣告

王義川撂重話：「這件事沒解決」什麼都不用談

執政黨立委原本規劃本週要協助民眾登記普發現金，像是王義川還特地選在本週開幕其服務總部，就是要幫民眾登記普發現金，但受到石崇良逕自發言的影響，立委們的辦公室紛紛被民怨電話打爆。

針對石崇良提出健保補充保費方案，王義川表示：「我認為先解決一件事，為什麼沒繳過健保費的中國人來台依親、中國老人來台依親，就可以用台灣健保？哪有這種道理，亂七八糟」，他並強調：「這件事沒解決，什麼都不用談！」

林俊憲：不應該忽然間「蹦」整套給你丟出來

民進黨立委林俊憲本日也受訪表示，健保財政有沒有必要加補充保費，應該要大家來討論，看要用什麼樣的方式，不應該忽然間「蹦」整套給你丟出來，「新的部長可能比較不了解行政模式」。

林俊憲感慨，沒有凝聚共識，也沒有聽取外界意見，果然引發宣然大波，所以這一定要踩剎車，不能草率推出，而行政院也馬上從善如流。

已引發相對剝奪感，林楚茵： 行政院應審慎評估

對於本次風波，民進黨立委林楚茵坦言，已經引發民眾的「相對剝奪感」。她並表示，雖然「開源」是好事，但是藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法「節流」的原因之一。

林楚茵續指，現在國民黨與民眾黨聯手強推「中配6改4」，修改兩岸條例第17條，讓中國籍配偶提早2年取得中華民國身分證，進一步讓那些「高齡、高醫療需求」的中國籍父母，「提早2年」就取得排隊納保的資格。

「一邊喊健保沒錢，一邊急著開門擴大破口」，林楚茵因此呼籲：「請藍白放棄中配六改四，守住台灣人使用健保的權利！行政院也應該審慎評估、凝聚共識，而不是倉促修改徵收補充保費的條件。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

英王頒發工程界諾貝爾獎給黃仁勳 並遞交一封信函警示AI失控的風險

藍白共識聯手封殺NCC提名 「唯有封殺才正視NCC的信任危機」

糖尿病年輕化加劇...專家：全球減糖運動成果驚人 英國「糖稅」讓兒童肥胖率下降

