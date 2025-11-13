健保補充保費「這樣收」多4800億 石崇良眼睛一亮：好睡了

賴士葆質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有4800億入袋，並問石崇良「敢不敢」？石崇良則笑回「聽到眼睛都亮起來了」。（圖：立法院直播）

衛福部長石崇良日前突然拋出要改革健保補充保費收取公式，劍指存股族、定存族及房東，引發社會強烈反彈，行政院緊急喊卡。石崇良事後表示，面臨明年健保財務缺口將高達千億元「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（13）日質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有4800億入袋，並問石崇良「敢不敢」？石崇良則笑回「聽到眼睛都亮起來了」，直呼：「晚上一定很好睡」。

石崇良今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會就「有關癌症新藥暫時性支付及罕見疾病藥物專款預算運用成效及政策檢討」進行專題報告，賴士葆先是詢問目前癌症治療支出占健保支出多少？針對關心補充保費改革，賴士葆直言，補充保費只需要改一條就好，很簡單，只要把1000萬的天花板拿掉，變5億或變10億，所有故事就不一樣了，保證石崇良「晚上很好睡還會打呼」，得罪有錢人「你敢不敢？」

賴士葆指出，去年現金股利發放高達2.3兆，課2.11%的補充保費，等於4850億，「今天帶這個紅包給你」只要改一條就好、很簡單，所有的人都扣，但小資族不會罵，有錢人心裡想罵也不敢罵，必要時給他一個惠台灣良多的獎牌，說不定他還不敢拿，拔有錢人的毛「他們絕對不敢唉」。石崇良日前提出的方案，持股只有5張、10張的小資族被課，當然會抱怨，但大老闆們持股多少，公開資料算一算都知道，

賴士葆續指，光他知道一年領超過100億股利的就有1、2個人，10億的更是一缸子，有錢人領這麼多，當然得多幫忙一點。石崇良回應，國內癌症接受治療者，以去年為例，有90萬人，支出約1400多億，約占健保支出的六分之一。他笑說：「我聽到委員這樣講，我眼睛都亮起來了，謝謝委員，晚上一定很好睡」。

不過，石崇良也強調：「我這次學會了，要先跟跨部會協調一下，不是我們說了就好」。現行二代健保，除收取一般保費（現行費率5.17%）之外，還針對六項特定所得（或收入）金額達2萬元以上，而未超過1000萬元部分，收取2.11％的補充保費。六項分別為：高額獎金、兼差所得、執行業務收入、股利、利息、租金。