健保補充費將改革 醫界人士、民眾反應兩極

衛福部正研擬全民健保補充保費制度改革，初步方向包括調整高額獎金課徵門檻、提高單筆扣繳上限，並將租金、利息及股利所得改採「年度結算制」。根據規劃，只要民眾一年內租金、利息或股利收入累計超過2萬元，就須繳納2.11%的補充保費。衛福部預估，若新制上路，將影響約480萬人，為健保基金挹注約100至200億元。

然而消息一出，立即引發網友強烈反彈，批評聲浪不斷。許多民眾在網路上抱怨，「定存利息才1.7%，政府還要拿2.11%」、「薪水已繳健保，股利又被扣，這政府是土匪嗎？」、「有的是賺股利、賠股本，也要被課？」更有人諷刺政府「左手發一萬，右手收回一萬二」，質疑此舉只是「換湯不換藥」的加稅方式。

現行二代健保補充保費制度，自2013年實施以來，針對「高額獎金、兼職收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入」等六類項目，依費率2.11%就源扣繳。除獎金課徵門檻為投保薪資的四倍、兼職所得門檻為最低工資外，其餘項目皆為單筆超過2萬元時才需繳納，扣繳上限為1000萬元。

根據衛福部規劃，未來修法方向共有三項重點。第一，將單筆扣繳上限由1000萬元調高至5000萬元，以反映所得結構變化。第二，獎金課徵標準改為「全年超過每年最低工資4倍」的部分，避免不同薪資者負擔不均。第三，租金、利息與股利所得改為年度結算制，累計金額超過2萬元者即課徵補充保費。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，現行每月結算方式易遭拆單規避，導致課徵不公平，改採年度結算可有效防止漏洞，改革方向非常正確，也符合健保制度「自助人助」的初衷，讓健康的人幫助不健康的人、有錢的人幫助經濟弱勢者。洪子仁同時建議，未來可討論引入「差別費率」或「差別門檻」制度，對資本利得較高者提高費率，以更貼近收入分配現況。

針對外界批評政府「搶錢」，衛福部社保司代理司長陳真慧回應，改革目的是提升健保財務韌性，而非加稅。她坦言，外界關心的「為何不針對資本利得課徵」確實是關鍵問題，但資本利得影響範圍廣、行政成本高，因此此次先從資料易取得的項目試辦，「改革必須漸進式進行，否則連溝通都不必談起。」

洪子仁則認為，雖然年度結算可能增加健保署行政成本，但只要稅務系統能整合相關資料，負擔仍可控制。他強調，政府應加強與民眾溝通，讓社會理解補充保費的互助精神，才能確保制度永續。

醫界普遍支持改革方向，但網路輿論仍一片不滿。有股民表示，「這根本是懲罰理財型中產」，也有人質疑，「平常最常用健保的是菸酒族群，怎麼不多課一點？」目前衛福部已著手預擬修法草案，待社會充分溝通並取得共識後，將送交行政院審議，預計最快於2027年上路。

