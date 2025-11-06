健保補充費改革搶錢 衛福部：尚在研議階段，暫停有爭議的規劃

（圖／翻攝衛福部臉書）





衛福部研擬健保補充保費改革，將利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，1年累計逾2萬元，將被課徵2.11%補充保費，引爆存股族怒火。對此，行政院長卓榮泰緊急喊卡，要求暫緩規劃。衛福部表示，健保財務改革尚在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃。未來一定會尋求更周延，更有共識的做法，再行推動。

針對近日健保補充保費改革熱議，衛福部6日表示，讓健保財務可以更穩健、更永續，讓每一位繳納保費的國人都能夠更公平，這是不變的目標。

衛福部指出，健保開辦至今30年，初期以薪資所得為主，如今高齡化與少子化的影響，導致勞動人口從2015年的1700多萬人逐年下滑。如果，只靠薪資繳保費，人口變少、支出變多，年輕世代的壓力也會越來越重。

衛福部強調，補充保費的改革方案，目前仍在研議階段，衛福部會廣納各方意見，暫停有爭議的規劃。接下來，一定會尋求更周延，更有共識的做法，再行推動。

