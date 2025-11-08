健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續
政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導
衛福部長石崇良，因為健保補充保費改革，未先與社會及相關部會妥善溝通引發批評、政策喊卡。風波後今（8號）上午他和總統賴清德首度同台出席醫學活動，總統致詞強調提高健保總額，讓石部長進行醫療給付時更有彈性，展現支持。而石崇良則回應，台灣健保不會倒、但健保也必須持續改革。
總統賴清德：「該說感謝的人是我，我要感謝吳明賢理事長邀請我，能夠回到我們醫界的大家庭。」
回到最溫暖熟悉的醫學界出席活動，總統賴清德和和衛福部長石崇良合體，除了感謝醫界貢獻，致詞再提健保總額制度。
健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續（圖／民視新聞）
總統賴清德：「提高健保的總額，（明年）達1兆082億元，也是大概歷年最高，目的就是點值足夠的目的，我們是希望讓石崇良部長，能夠進行醫療給付，能夠更有彈性。」
賴總統重申，明年度健保將破兆元，而去年和今年都以高推估5.5%來提高健保總額、就是照顧民眾、也要讓醫療給付更有彈性、留住醫療人才。但衛福部長石崇良近來卻因健保補充保費改革深陷爭議，民眾炸鍋、事先未和政院及其他部會溝通也挨批。
衛福部長石崇良：「健保的財務，絕對是會有很大的衝擊，可預期的未來一定會面臨，會以容納最多的意見，大家來共識，我們得到最多民眾的支持下，才會來推動下一步。」
盡管政策臨時喊卡，但傳出醫界私下紛紛力挺，畢竟健保改革，勢在必行。
健保補充費改革暫緩! 石崇良:健保永續 改革持續（圖／民視新聞）
衛福部長石崇良：「最大的社會共識之下，我想大家都支持健保，健保是台灣國人最大的資產，也是社會最大的支持的力量，健保一定不會倒️，但是健保也必須持續改革。」
台大醫學院院長吳明賢：「石崇良部長健保改革一定要成功。」
健保改革一定得做，只是怎麼做、保費怎計算，都得有更周延的計畫、更要加強社會溝通。
原文出處：健保補充費改革爭議後首露面！ 石崇良：健保不會倒 改革須持續
