健保補充費議題 謝金河：施政要抓大放小
[NOWnews今日新聞] 健保補充保費改革引發熱議，原本打算從股利、利息、租金等收入開刀，掀起多數民眾反彈，行政院緊急喊停。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，政府施政應抓大放小，讓人民有感。
衛福部原先擬針對股利、利息、租金所得改採年度結算，超過2萬就要徵2.11％、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金起徵門檻調整為最低工資的4倍。
不過，相關資訊因民意反彈，衛福部6日表示，方案目前仍在研議階段，將廣納各方意見，暫停有爭議規劃，接下來一定尋求更周延、更有共識做法後再推動。
對此，謝金河表示，衞福部長石崇良端出二代健保補充保費改革方案，將課稅門檻往下移至有2萬元收入的房租，股利所得者的身上，受到衝擊的估計有480萬人。
謝金河指出，這個政策出來後，民眾一片駡聲，有人指責執政黨嫌票太多，石部長也坦承這個政策沒有事先和金管會溝通，眼看火愈燒愈旺，行政院出面喊停，這個風波暫時告一段落。
謝金河表示，昨日今周刊舉辦的金融博覽會開幕典禮，他正好坐在財政部政務次長阮清華的旁邊，他也向阮清華反映租稅應該抓大放小。例如：財政部有一段時間在夜市查稅，可能動用人力龐大，但收到的稅很少。財政部也盯住一些熱門店家，有時稅務人員跑去站崗，後來引來一些民怨，甚至有些店家乾脆收攤。這些拿大刀趕蚊子的動作，美其名是租稅正義，租稅公平，但卻容易讓政府丟掉選票。
謝金河回憶，2023年賴總統在競選期間接受他的訪問，那個時候交通部科技執法雷厲風行，計程車在紅線區載客經常被開罰單。他有一次計程車司機把一疊罰單秀給我看，司機說他一個月收入有一半繳罰單。交通單位執法太嚴，這個帳都會算到執政黨身上，這是現在政府難為的地方。
謝金河點出，這些年，台灣的社會愈來愈朝向大M型化的發展，尤其是AI快速改變財富的分配，台灣股價上1000元的公司將近30家，富可敵國的人愈來愈多，政府要多課高所得者的稅，甚至是拿高所得者的稅來救濟低所得者，這次普發10000元，方向是對的，但政府論述能力不足。
謝金河認為，台灣的健保制度所向無敵，大家都說好，但馬兒好，馬兒要吃草，健保補充保費的制度是這樣出來的。這些年他很鼓勵健保設基金捐款帳號，社會上很多有錢人把錢捐給四大宗教團體，這些宗教團體都是錢滿為患，如果健保有基金帳戶，有錢人可以直接捐錢給健保基金專戶。還有很多臨終沒有繼續的人，也可以把一輩子沒有用完的錢直接捐給健保基金專戶。
謝金河認為，他的這個想法如果能落實，收到的錢一定比這次向20000元以上股利，房租所得者課到的稅更多！
謝金河最後表示，向擺夜市、地攤的小販、開計程車的司機，他們都是為糊口奔波，政府不一定要費很大的心力去向這些人爭利！執政要讓人民有感才能得民心！
