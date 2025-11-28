健保補助7大達文西手術！子宮肌瘤、卵巢囊腫…傷口僅1公分：恢復快、減少併發症，更快回歸生活





衛生福利部雙和醫院婦科主任温國璋表示，傳統開腹手術雖然能清除病灶，但伴隨傷口大、住院時間長及術後併發症風險高。

健保已開始給付7項婦產科相關的達文西手術。這項政策降低病患手術的經濟負擔，與傳統腹腔鏡手術相比，達文西機械手臂最大特色之一，是透過多個僅約1公分大小的小切口，即可完成複雜的婦科手術。

因傷口小、出血量少，術後疼痛感明顯降低，疤痕也更不明顯，患者恢復時間縮短，可更快返回日常生活……

隨著醫療技術日新月異，婦科治療已朝向更安全、舒適與高效的方向發展，其中微創手術逐漸成為主流，而達文西機械手臂的導入，更大幅提升了微創手術的精準度與安全性。

衛生福利部雙和醫院婦科主任温國璋表示，傳統開腹手術雖然能清除病灶，但伴隨傷口大、住院時間長及術後併發症風險高，長時間手術姿勢對醫師也是一大職業負擔。



達文西微創婦科手術：傷口小、恢復快且精準度高



温國璋醫師指出，達文西機械手臂的問世，不僅提高微創手術精準度和改善病患復原，對執刀醫生來說，達文西機械手臂具有高穩定性、有效的手部張力控制和顯著的手術流暢性。



温國璋醫師進一步說明，與傳統腹腔鏡手術相比，達文西機械手臂具備多項優勢，最大特色之一，是透過多個僅約1公分大小的小切口，即可完成複雜的婦科手術，因傷口小、出血量少，術後疼痛感明顯降低，疤痕也更不明顯，患者恢復時間縮短，可更快返回日常生活；切口、縫合和術中止血的精準性，大幅減少輸血需求和術後併發症的風險。



此外，達文西系統搭載高解析度3D立體視野，讓醫師在控制台上能以放大畫面清楚辨識病灶與周圍組織，有助於提高手術精準度；靈活的機械手臂能模仿人手的細膩操作，且能進行大角度旋轉、消除手部震顫，特別適合進行骨盆腔等空間狹小區域的精密手術。



温國璋醫師強調，機械手臂的高穩定性與清晰視野，能讓醫師在進行神經或血管附近的組織剝離與縫合時，尤其是複雜的婦科癌症手術中，能更加精準、安全，顯著降低術中損傷的風險。



達文西手術臨床應用廣泛，擴大健保給付造福患者



目前達文西手術在婦產科已廣泛應用於良性疾病與惡性腫瘤的治療，包括：子宮肌瘤切除、卵巢囊腫處理、子宮內膜異位症手術；以及婦科癌症，如：子宮頸癌、子宮體癌的分期手術與前哨淋巴結摘除手術等；此外，對於骨盆腔鬆弛問題，如：陰道懸吊與子宮脫垂矯正等，也能藉由機械手臂的高精度縫合，大幅強化手術效果。



另外，自2024年9月1日起，健保已開始給付包括子宮肌瘤切除術、全子宮或次全子宮切除術、陰道懸吊術、骨盆腔子宮內膜異位症切除術（重度）、婦癌分期手術、與子宮頸癌全子宮根除術的7項婦產科相關的達文西手術。這項政策降低病患手術的經濟負擔，病患僅需自費支付專用設備費用，與過去相比可說是一大福音。



不過，儘管達文西手術有眾多優點，温國璋醫師也提醒，並非所有病患都適合使用達文西手術，仍需由醫師依據個人體質、病況及預期療效做全面評估，與病患詳細討論手術的優缺點、風險和預期結果，透過詳盡的醫病溝通來共同確定最佳治療方案。

(本文獲「NOW健康」授權轉載，原文刊載於此）





