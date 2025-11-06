健保財務吃緊！補充保費傳研議調整 利息股利「年超2萬」恐須多繳健保費

（記者石耀宇／綜合報導）健保財務壓力持續升高，衛福部長石崇良近日受訪時透露，政府正研議調整補充保費制度，預計將有三大變革，其中最大差異是現行「單筆逾2萬元才扣繳」的門檻，將改為「年度累計制」。未來只要民眾一年內利息、股利或租金收入累計超過2萬元，即需繳納2.11％的補充保費，藉此防止民眾以「拆單」方式規避扣繳。

示意圖／擷取自免費圖庫Freepik

新制曝光後，立即在投資圈掀起熱議。許多「存股族」哀號連連，擔心每年配息將被再度課徵，形同變相「加稅」；對此，財經網紅「不敗教主」陳重銘表示，費率雖提高但實際負擔不重，投資人不必為節稅刻意調整持股。他指出，有人為避稅選擇「除息前賣出棄息」，但若股價隨後填息上漲，反而會損失更多。

陳重銘建議，投資人可挑選配息少、獲利穩定的成長型公司，例如台積電，雖股息有限但長期報酬高，且健保補充保費相對低。他強調：「台灣目前沒有證券交易所得稅，股價上漲的價差都是免稅的。」

政大商學院副院長周冠男則指出，新制改為年度累計後，等同每月領息或股利金額只要超過1,667元就會被扣繳，「幾乎所有高股息商品都會被納入」。他提醒，高股息標的未必報酬高、風險低，「資本利得免稅，所以不如不要領息，需要用錢再自行賣出股票即可。」

另一位知名財經網紅「樂活大叔」舉例，以年領股利102萬元為例，扣除免稅額後，仍需繳納約2.11萬元補充保費，平均每月約1,800元，「相較於領到的股息，其實負擔不算重」。

消息曝光後，投資社群反應熱烈，許多網友留言表示「明年不領股利了」、「主動式不配息ETF要紅了」、「這根本通殺所有有配息的人」，甚至有人怒批「貼息還要繳稅，這根本是搶錢」。

衛福部表示，補充保費新制仍在規劃階段，將與財政部協商後公布具體實施時間與配套措施。

