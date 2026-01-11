健保財務壓力重 衛福部推改革

隨著人口老化、醫療需求增加，健保中長期財務仍將面臨壓力，衛福部未來將推動改革。圖為長者在看護陪同下到公園踏青。（趙雙傑攝）

台灣人口快速老化，財政部委外研究報告推估，全民健康保險、勞工保險、國民年金、農民健康保險基金、退撫支出基金等都面臨龐大的財務壓力。衛福部回應，近年持續透過多元財務管道增加健保收入，但中長期財務仍面臨壓力，將推動制度改革。

衛福部社保司長張鈺旋指出，該報告引用民國111年度全民健康保險財務評估報告，與後續實際狀況已有相當落差。依健保署最新財估，若維持現行費率5.17％，115年底健保財務收支累計結餘1526億元，約當保險給付支出2個月，符合《健保法》1至3個月安全準備的規定，足以支應近期醫療需要。

廣告 廣告

不過，隨著人口老化、醫療需求增加，健保中長期財務仍將面臨壓力，未來將秉持量能負擔、照顧弱勢的精神推動改革。針對報告所提建議，包含調整勞動所得稅負、擴大稅基、調整稅制結構、開闢綠色稅源、增加菸酒稅或糖稅等，對健保具備參考價值，將納入制度改革規畫一併評估。

至於國民年金，截至114年10月底累計納保數達1217萬人，繳費人數大於給付請領人數；截至114年11月底積存數額6980億元，收益率13.34％，高於預定年度收益率3.68％，財務穩健。

據勞動部最近一次精算報告指出，勞保基金不啟動年金改革將於120年破產，且在132年收不抵支突破兆元。勞動部勞動保險司長陳美女說，精算報告是以112年為基準設算，政府撥補也僅考慮至114年，115年後撥補並未納入計算，且近年還有投保人數、薪資成長、收益數、撥補等，也透過各種制度鼓勵勞工續留職場。

農業部則回應，持續強化農保資格審查，針對已轉業、未實際務農或農地用途已變更者，將加以檢視與處理，讓真正從農者留在制度內。