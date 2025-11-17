健保財務尋解方 健保署辦全球論壇廣聽國際專家意見

台灣健保改革迫在眉睫，健保署今天(17日)舉辦「2025台灣全球健康福祉論壇」，共有10國、40名國際專家與會。衛福部長石崇良今天(17日)表示，衛福部將廣聽各國專家的意見，且持續推動健保改革，對於補充保費扣繳不設上限等建議都會納入考慮，重點是要與相關主管機關溝通、協調。

衛福部、外交部與健保署17日、18日共同舉辦「2025台灣全球健康福祉論壇」，今年論壇以「台灣健保30 共創永續未來」為主題，探討全民健保制度如何實踐健康平權與面對高齡化社會到來應具備的創新思維，例如運用智慧醫療、建立全人整合性照護制度等。論壇吸引友邦等13國，共24名衛生部長、次長及醫療社福高階衛生官員參與，首日大會並邀請哈佛大學公共衛生學院榮譽教授蕭慶倫等多位國際重量級學者，共有來自美國、英國、日本、韓國等10國的40名國際專家與會。

衛福部長石崇良表示，我國健保財務問題迫在眉睫，衛福部也持續進行各種可能性的討論，此次連續2天的大會將談到健保財務永續議題，包括當年規劃健保制度推手之一的蕭慶倫等各國專家齊聚一堂，台灣將可聽取各國專家的意見。他說：『(原音)包含當時候我們健保的這個開始的設計者之一、哈佛大學的蕭慶倫教授這次也來了。另外，像美國公共衛生協會的秘書長，包含世界醫事會，好多的專家大家都齊集一堂。在今天超過10個國家、40幾位的專家學者，外國來的共同來參與，我想等到我們這2天的會議結束之後，我們也會再做一點整理，然後再繼續的討論、研議。』

石崇良日前拋出補充保費改革構想引發反彈，隨後緊急喊卡。對於有國內專家建議補充保費扣繳不設上限，石崇良說，相關建議都會納入考慮，最重要的是跨部會合作，衛福部會與相關主管機關溝通、協調。他並強調，相關改革沒有時間表，正持續進行。

健保署長陳亮妤受訪時則指出，此次論壇有三大主軸，包括財務永續以做到全人全程照護、智慧化醫療，以及公共衛生與健保的關聯性。她指出，健保透過智慧醫療進行大數據分析，可進一步強化全人全程照護，未來健保支付制度也將跟上腳步。以糖尿病照護為例，目前糖尿病約分成6級，嚴重病人將留在醫學中心診治，病情穩定、拿處方箋的病患則轉介到診所，未來將以此設計支付制度。