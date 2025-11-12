健保財務缺口明年將增至1千億元 石崇良直呼「讓我睡不著」

石崇良表示，明年健保總額預算加上額外公務預算，總經費將超過1兆元大關財務缺口將增至1千億元，是「讓我睡不著的地方」。（圖：衛福部臉書）

衛福部長石崇良日前拋出補充保費改革構想，引起社會強烈反彈。石崇良今（12）天表示，今年健保總額若加上公務預算近新台幣9467億元，明年健保總額預算加上額外公務預算，總經費將超過1兆元大關，雖可挹注產業，但財務缺口將增至1千億元，是「讓我睡不著的地方」。

衛福部近日研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，引發社會反彈聲浪，行政院緊急喊卡。石崇良石崇良今天出席經濟日報2025年生技論壇時提到，健保總額連2年高成長，去年健保總額為8755億元，今年已上升至9286億元，加上公務預算已近9467億元，實質成長率8%。

石崇良說，透過雙引擎實現「健康台灣」願景，一是明年健保總額預算將成長至9883億元，加上額外公務預算，總經費將超過1兆元，成長率達6.5%。健保總額達到兆元支出規模是「讓我睡不著的地方」，因健保每年財務缺口將達1千億元，支出持續增加就要思考擴大健保財源，政府負擔健保經費不少於36%。

石崇良指出，政府以公務預算額外挹注，如公共衛生預算、百億癌藥基金今年已設立，明年持續挹注；再來是精準醫療的投入，包括基因檢測的導入、精準用藥的國際接軌、新興的癌症治療方式給付，以及癌藥基金資料庫的建立，都必須建立生態系。

石崇良續指，另一個引擎是基礎建設，今年2月27日經行政院核定健康台灣深耕計畫，總經費489億元，期程為2025年至2029年，有4大範疇包括優化醫療工作條件、規劃多元人才培訓、導入智慧科技醫療及社會責任醫療永續，希望協助醫療體系轉型。