健保費率 明年不調漲

明年健保費率不變，保費依舊。衛福部全民健康保險會昨審議明年健保一般保費費率，會中決議，明年不調整費率，將維持現行百分之五點一七，原因在於明年安全準備金仍可維持約二個月保險給付支出的水位，高於法定最低標準。

健保會執行秘書周淑婉表示，最新精算模式納入較為確定的經費來源，包括今年健保結餘，加上調升最低工資、投保薪資下限所增加的四十三億元收入，綜合計算後，即使不含尚未確定的政府預算挹注，明年度安全準備金仍可維持兩個月水位，費率仍為百分之五點一七。

周淑婉指出，健保財務上仍有餘裕，因此沒有調整費率的必要。

