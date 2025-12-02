健保資料利用 民眾得請求退出

立法院會昨三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，明定健保資料利用管理機制，賦予民眾得請求退出健保資料利用。鑑於健保資料機敏性，如有危害國家社會安全、社會安定之虞，最重關十年，重罰五千萬元。執行日由行政院制訂及公布。

此次修法對於民眾最直接影響為「可以選擇退出資料利用」，三讀條文明定，衛福部、健保署公開持有健保資料，當事人得就其健保資料全部或一部分，請求停止他人為特定目的外之利用。

新法施行起卅天內，衛福部、健保署應停止受理政府、醫院及學術機關使用健保資料，民眾可在卅天內請求退出健保資料利用，如未在該期間內申請退出，視為同意其健保資料為特定目的外利用，但後續仍然可以請求退出。

新法仍賦予退出權的例外條款，包含主管機關或保險人有提供義務，或者為了免除人民生命、身體、財產上急迫危險等情況，僅限於政府機關申請利用，必須具體敘明使用目的與必要性、期限及資料運用情形。

由於健保資料具機敏性，新制上路後，如果有人未經主管機關或保險人核准，擅自就健保資料為特定目的外利用，最高可處以一千萬元罰鍰，並自處分送達日起一年內不准申請，已取得的健保資料也需銷毀。

三讀條文規定，申請特定目的外利用健保資料，應以提升醫療品質與可近性、增進公共衛生、社會福利、公共利益及改善健康不平等等目的為限，且申請不得為商業使用，申請者以政府機關、行政法人，或者在中華民國境內設立的醫療機構、學術研究機構、大學，還有受政府機關委託的大學、法人及機構為限。

