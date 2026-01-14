健保資料成駭客目標！ 衛福部發表「主權雲」建立安全防線

衛福部今(14日)舉辦「主權雲應用發表會」。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕「國人的健保資料幾乎每天都有人想駭！」衛福部健保署署長石崇良直言，台灣面對的資安威脅從未停歇，在無形的網路戰場上，醫療體系首當其衝，衛福部推動主權雲、強化數位建設與系統韌性，不只是科技升級，更是攸關全民醫療安全的基本工程。

衛福部今(14日)舉辦「主權雲應用發表會」，邀集微軟(Microsoft)、谷歌(Google Cloud)及亞馬遜(AWS)全球三大雲端運算巨擘，以及法律與倫理專家，正式發布資訊處訂定的「主權雲端八大指導方針」，宣告台灣醫療數位轉型新里程碑，並強調導入先進雲端技術的同時，必須守住國民數據主權。

廣告 廣告

石崇良致詞時指出，台灣65歲以上人口已突破465萬人，正式邁入超高齡社會，高齡化、少子女化與人口集中都會區，讓照護需求快速攀升，若醫療體系不轉型，壓力只會越來越大。未來醫療改革將朝健康促進、分散式照護、價值支付與數位建設四大方向前進，目標是縮短不健康餘命，讓民眾「健康地活到老」。

他直言，這些改革若沒有數位建設打底，都是空談。健保累積了全體國人的健康歷程，是全球少見的資料寶庫，衛福部近年推動次世代醫療資訊平台與雲端化轉型，打通醫療資訊「煙囪」，提升互通效率、資安防護與系統彈性。

石崇良說，「主權雲」關鍵在於「信任、主權、韌性」，資料須全程加密、用途受限，系統設於境內並遵循台灣法規，同時具備抵禦攻擊的韌性與可稽核機制，才能在駭客攻擊或突發狀況下維持醫療體系穩定。

衛福部資訊處長李建璋補充，過去導入雲端多以效率與成本為考量，但在資安威脅日益嚴峻的今天，核心已轉向「數位主權」。衛福部體系每天處理數百萬筆處方箋、健保紀錄與臨床資料，這些是2300萬國民的「數位DNA」，首要任務就是確保在使用最先進工具的同時，不失去對數據的掌控與保護。

此次公布的八大方針，明確訂出跨國業者進入政府服務市場的門檻，包括全程加密、用途限制、數據在地、人員主權、法治優先、數位韌性與透明稽核，建立以台灣為中心的雲端數位堡壘。

【看原文連結】

更多自由時報報導

82歲混元禪師驚傳病逝 曾預測陳水扁當選總統

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

涉酒後性侵女兒348次被求處重刑 北捷警隊分隊長住處輕生

中市8條捷運轉乘站最多是綠線 運量最高是藍線、最長是橘線

