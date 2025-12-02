健保資管條例三讀》民眾得請求退出健保資料利用 但「例外條款」恐讓退出權形同虛設

立法院院會今（2）日三讀通過制定《全民健康保險資料管理條例》（下稱健保資管條例），明定健保資料利用管理機制，並賦予民眾得請求退出健保資料利用，不過對於退出權的限制，立委有不同的聲音。

憲法法庭判違憲 衛福部啟動修法

過去政府長期將基於計算健保給付目的、向人民蒐集而得的就醫資料，提供給第三方從事研究等其他用途，此舉非但未經人民事前同意，更未提供人民於事後請求停止此等目的外利用的機會。

這次的修法源於2022年8月12日的憲法法庭111年憲判字第13號判決指出，現行制度欠缺個資監督機制及當事人請求停止使用規定違憲，要求3年內完成修法。

確立「退出權」：可停止特定目的外利用

健保資管條例確立了健保資料的「停止特定目的外利用」（即退出權）機制，明定，當事人得就其健保資料的全部或一部分，請求停止他人為特定目的外之利用。

健保資管條例規定，自本條例施行起30日內，衛福部與健保署應暫停受理政府、醫院及學術機關等申請特定目的外利用健保資料，民眾可於30天內請求退出健保資料利用，若未於期間內退出，視為同意其健保資料為特定目的外利用，但後續民眾仍可請求退出。

退出權有例外 立委質疑是霸王條款

不過新法仍賦予退出權的例外條款，包括主管機關或保險人有提供義務，或為免除人民生命、身體、財產上急迫危險等情況以及政府機關及行政法人、司法機關或監察機關執行法定職務等情況。

在修法過程這也被立委質疑為霸王條款，民進黨立委林淑芬便質疑，「為維護國家安全、免除人民之生命、身體或財產上之急迫危險」，是誰說的算？誰來認定？形同是不允民眾退出。

林淑芬認為，假設某天有傳染病危機，政府應該訂定特別法，對特定事態進行認定和公告，要求每個人都提供資料，有不得拒絕的義務，而不是在《健保資料管理條例》中透過幾個抽象的文字就剝奪民眾的權益。

民眾黨立委陳昭姿同樣認為，退出權的限制和憲判所主張的資訊自主保障，依舊有所落差，對於最終三讀版本無法完整回應人民的期待，深感遺憾，將持續推動追蹤，不讓退出權形同虛設。

資料利用範圍不得商業使用

健保資管條例同時定義了健保資料的利用範圍，申請特定目的外利用健保資料，必須以提升醫療品質與可近性、增進公共衛生、社會福利、公共利益及改善健康不平等為限，「不得為商業使用」。

有權申請的機構包括政府機關、行政法人、以及在中華民國境內設立的醫療機構、學術研究機構、大學，受政府機關委託的相關大學、法人或機構亦可申請。

所有申請者必須填具申請書、檢附利用計畫，並經主管機關或保險人審查核准，審查會由專家學者、公民團體及社會公正人士的代表，合計不得少於總數的二分之一。

擅自使用健保資料最重可罰千萬

三讀通過條文明定，若未經主管機關或保險人核准，擅自就健保資料為特定目的外利用，由主管機關或保險人處新台幣200萬元以上、1000萬元以下罰鍰，並自處分送達日起1年內，不准其申請，已取得的健保資料應予銷毀。

此外，考量到健保資料庫的機敏性，若以竊取、毀壞或其他非法方法危害健保資料庫設備機房者，將處 1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣 1000萬元以下罰金。

若涉及國安等級的犯罪，意圖危害國家安全或社會安定將礎3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金。從事業務之人若利用職務機會犯罪，則會加重其刑二分之一，未遂犯也會受到處罰。