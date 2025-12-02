健保資管條例三讀 衛福部：健保資料治理法制化里程碑

立法院院會今天(2日)三讀通過「全民健康保險資料管理條例」，正式將健保資料的利用與管理入法。衛福部表示，立法完成後，將可保障個人資訊隱私權及健保資料合理使用，是落實我國健保資料治理法制化與提高民眾信任的新里程碑。

衛福部指出，憲法法庭2022年憲判字第13號判決後，衛福部即著手推動「全民健康保險資料管理條例」立法工作，2日立法通過，使健保資料特定目的外利用及管理規範從「作業規則層次」提升至「法律位階」。

衛福部表示，因應人口老化、慢性疾病人口攀升及醫療財政負擔等，健保資料應用有助於提升醫療品質與可近性，改善健康不平等，增進公共衛生與社會福利，並推動醫療科技進步。立法通過可確保健保資料特定目的外利用的安全性與合理性，並完備對人民資訊隱私權及自主權益的保障。

衛福部指出，「全民健康保險資料管理條例」共計27條，其中有三大重點，一是明訂提供及使用健保資料應遵行法定要件、正當程序、組織上及程序上的監督防護機制等事項，並明訂健保資料停止特定目的外利用(退出權)機制，條例也明訂罰則。

衛福部感謝朝野立委、專家學者及各界支持，透過此次立法，完善健保資料治理法制，強化個資保護、推動健保資料的合理利用，增進全民健康福祉。(編輯：宋皖媛)