健保遭政治化？ 李彥秀批石崇良「造謠」：挑動對陸配敵意

[Newtalk新聞] 中配「六改四」爭議延燒，衛福部長石崇良昨天（28日）在立院受訪時談及依親制度可能牽動健保負擔，引發藍綠激烈攻防。國民黨立委李彥秀今天（29日）強烈反擊，指控民進黨在大罷免失利後不但未反省，反而「從上到下、用全黨與國家機器的力量」對陸配群體發動攻擊，而石崇良竟然也「加入造謠攻擊大隊」，以偏頗論述製造台灣社會分裂。

李彥秀指出，許多陸配在台超過30年，早已落地生根，是家庭照顧者、家計支柱，更是許多台灣人的母親。她痛批綠營側翼近日帶風向，故意把陸配描繪成健保負擔來源，煽動不必要的仇視；衛福部原本是專業部會，但石崇良卻用「偷換概念、倒果為因」方式談論健保議題，令人遺憾。

她質疑，石崇良身為公共衛生與醫療專業背景，不可能不知道健保制度是「隨收隨付制」，屬於同世代風險共享，而不是儲蓄帳戶。「難道有人使用量少、或往生較早，健保就要退費嗎？」她認為以「長期貢獻」作為是否能使用健保的判準，是「道德綁架」，根本偏離社會保險的核心精神。

李彥秀指出，綠營刻意忽略事實查核中心去年已澄清「陸配父母來台能馬上用健保」是假訊息。依現行規定，陸配取得身分證後，才可申請70歲以上父母來台定居，每年僅60名額，而且往往要排隊10年以上；父母來台後還需居住滿6個月才能加入健保，「根本不是民進黨與側翼所描述的健保漏洞」。

她批評，健保推行30年來制度、財務、藥價等問題才是部長應專注的課題，如今卻將矛頭指向陸配與其家庭。她反問：「如果越早投保對健保越好，那陸配是否更該比照外配縮短等待期、提早繳費？」

李彥秀最後直言，民進黨執政下許多政務官「不思推展政務，反而把自己當政治人物在當」，迎合上意、放棄專業，導致施政滿意度低迷。她呼籲政府停止利用移民議題製造對立，應回到制度面解決健保真正的結構性問題。

