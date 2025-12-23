健保酒害年燒53億 專家籲投入滅酒精性肝病

（中央社記者陳婕翎台北23日電）據健保統計，與酒精危害相關健保支出每年達新台幣53億元，台灣酒精不耐症盛行率幾乎全球最高，近半數人口有風險；專家籲即起投入消滅酒精性肝病，台灣才能真正擺脫肝病威脅。

衛生福利部中央健康保險署長陳亮妤今天出席肝病防治學術基金會記者會，成癮治療醫師出身的她在致詞時提到，20多年來長期照顧酒精成癮與藥物成癮患者，深刻感受到酒精問題是長期被忽略的重大公共衛生議題。

據統計，全台約有580萬人有飲酒行為，其中超過100萬人屬於「有害飲酒」。陳亮妤說，世界衛生組織（WHO）已證實，酒精飲料代謝產物乙醛為一級致癌物，與7種癌症明確相關，包括口腔癌、食道癌、鼻咽癌、胃癌、肝癌、大腸癌及女性乳癌。

陳亮妤引用「借酒澆愁，愁更愁」說明，飲酒當下或許讓人感到放鬆，但隔天醒來情緒往往更低落。研究顯示，飲酒超過5年的人，罹患憂鬱症風險是一般人的2到3倍；超過10年者，還可能導致酒精性失智。

陳亮妤表示，與酒精相關健保支出每年約53億元，若再加上酒精造成意外、肝炎、肝癌等，健保相關支出恐達530億元；美國史丹佛大學研究指台灣民眾47%酒精代謝酶基因產物功能不佳，推動酒精防治與肝炎預防、強化健康意識，能早期介入，勢在必行。

肝基會董事長許金川表示，台灣過去有「肝病王國」惡名，近年在政府與民間努力下，B型肝炎與C型肝炎防治已有顯著成果；下個重要目標就是消滅酒精性肝病，酒精引起的肝硬化往往在最後階段才被發現，通常已來不及逆轉，只剩換肝一條路可走。

許金川強調，酒精是肝臟最大殺手，現在最重要的工作，就是全面推動預防與控制酒精引起的肝病，讓台灣真正擺脫肝病威脅。此外，單靠「喝酒臉紅」判斷酒精不耐並不準確，現已有更精準檢測儀器，可評估酒精代謝風險。

肝基會執行長粘曉菁說，酒精代謝基因檢測儀器近期已陸續通過美國及台灣食品藥物管理署認證，可進行全自動化檢驗，只須以棉棒輕輕採集口腔內、臉頰兩側的黏膜細胞，幾乎沒有任何不適感，但目前仍須自費檢測。

粘曉菁解釋，酒精代謝基因影響體內乙醛的累積與代謝速度，這項關鍵的酒精代謝基因缺陷，全球盛行率約為8%，東亞地區高達30%至34%，台灣更超過45%，接近半數人口；這群人就是「酒精不耐症」，喝酒容易臉紅、頭暈、嘔吐、宿醉等，唯有檢測才能確實得知。

粘曉菁說，酒精進入人體，會先經由乙醇去氫酶催化轉變為乙醛，再透過乙醛去氫酶作用轉換為乙酸，最終分解成二氧化碳與水排出體外；酒精不耐症者因乙醛去氫酶活性低，飲酒後乙醛容易在體內長時間累積，排出速度慢，等於身體長時間暴露在一級致癌物，建議減少飲酒。（編輯：吳素柔）1141223