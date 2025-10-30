健保重大突破！B肝用藥條件將放寬 明年一月上路

立法院厚生會肝炎政策促進委員會30日發表「2025國家肝炎政策建言書」。（鄭郁蓁攝）

台灣防治C肝已見成效，衛福部今年11月正式向世界衛生組織提出C肝消除認證申請，台灣將成為亞洲第一個達標國家。不過，醫界指出，台灣仍有約150至200萬名B型肝炎帶原者，且台灣死亡率達每十萬人23.7萬人仍遠高於日、新加坡，呼籲制定國家級B肝炎消除計畫。健保署署長陳亮妤宣布，將放寬健保用藥治療條件及給付，最快明年一月上路，希望最終達成WHO的2030年全面消除病毒性肝炎目標。

立法院厚生會肝炎政策促進委員會30日發表「2025國家肝炎政策建言書」。厚生基金會執行長陳柏同指出，台灣1986年起推行新生兒全面接種B型肝炎疫苗，使6歲以下兒童帶原率下降至0.8％，但仍低於WHO1％目標，目前仍有約150至200萬名B型肝炎帶原者，且台灣B肝相關死亡率每10萬人達23.7，遠高於日本4.82、新加坡6.3等鄰近國家。

廣告 廣告

陳柏同呼籲衛福部，針對1986年之前出生的成人擴大篩檢，並將B肝治療比照C肝排除醫院個別總額管，並提高層級，制定國家級B型肝炎消除計畫。

台北榮總肝膽腸胃科主任黃怡翔補充，健保署推動醫院個別總額，若B肝防治一直排除在醫院個別總額之外，醫院為了不要超過成本，可能就不追蹤陽性病人，或是叫病人下一季、下下季再來，錯過治療機會。

健保署長陳亮妤表示，健保已經著手研議放寬B肝治療條件及給付，以B肝藥物給付規定來說，目前規劃「肝炎病人用藥條件」為：肝纖維化F2、HBV NDA ≥ 2000 IU／mL、ALT高於1倍正常值；「肝癌病人用藥條件」為：確診為肝癌且可檢驗到血清HBV DNA即可長期使用；「停藥標準」為：停藥前3個月內接受「B 型肝炎病核心關聯抗原（HBcrAg）搭配表面抗原（HBsAg）定量檢驗」一次檢測，取代HBV DNA一次檢測。

陳亮妤表示，目前初估，受惠人數約2.6萬人，新增藥費月五億元，今年12月通過專共擬會議通後，最快明年一月就會上路。C肝部分，預計今年114年12月1日起，高風險族群治療次數從原本2次增加到3次。

衛生福利部次長莊人祥則表示（30）日證實，衛福部即將在年底正式向世界衛生組織（WHO）申請C肝消除認證，台灣有望成為全亞洲首個達標國家，衛福部已擬妥中英文報告，將向WHO正式申請C肝消除認證，目前尚待專家再過目，年底就可以送出。

更多中時新聞網報導

美聲天后坣娜病逝 享年59歲

曾敬驊斷聯一周 靠野營走出角色

劇中曖昧連晨翔 劉品言找回20歲粉紅泡泡