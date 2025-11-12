健保長期給付連續血糖監測有望！石崇良允年底前研議放寬給付限制

連續血糖監測（CGM）在歐美已是糖尿病患長期使用的血糖管理工具，台灣的健保只給付極少數病患使用，且條件嚴格、次數有限。衛生福利部部長石崇良日前允諾，預計今年底前修改健保相關的給付規定，並放寬到診所也能開立。

國外糖尿病患者已普遍使用

這項變革的受惠對象，包含領有健保重大傷病證明的第一型糖尿病患者和妊娠糖尿病的孕婦，粗估人數少於2萬6000多人，糖尿病相關學會團體認為不會加重健保的負擔。

近年來歐美糖尿病患者已把CGM普遍當成長期使用的血糖管理工具，有人形容是能夠測血糖的「貼片」，透過植入皮下組織的金屬軟針偵測組織液的葡萄糖濃度，再以無線傳輸將偵測到的數值傳到手機形成曲線，偵測頻率最短每分鐘1次，相當於1天測1440次，比起傳統的扎手指驗血糖，無痛又能清楚觀測血糖變化的全貌。

第一型糖尿病患者的胰臟因不明原因完全失去分泌胰島素的能力，必須靠注射胰島素代替，血糖波動較多，需要全天候監測血糖變化，國外已有研究證實第一型糖尿病患者長期配戴CGM可以讓血糖控制更為平穩。

健保現行給付規定 僅少數患者適用

健保現行提供具重大傷病證明的第一型糖尿病患的血糖監測工具，只有每天至多4片血糖試紙，然而礙於市售血糖試紙包裝片數和各家醫院醫材採購政策等因素，並非所有患者每個月都能領到1天4片；就算領好領滿，每天扎4次手指測血糖，相較於CGM每天能測1440次，能得知的血糖變化資訊量差太多，近年來許多患者只好額外自費購買。

健保從106年起，針對以第一型糖尿病為主的病患提供每人每年2次的CGM給付，設有嚴格的資格限制，只有少數控糖狀況相當不理想的患者能使用。

自費購買 國內外價差大

國內目前開架販售的CGM，依售價和可使用天數換算，平均每日花費約新台幣115～158元不等，長期使用相當於1年要4萬1975～5萬7670元；相較之下海外的CGM售價加運費，約合新台幣平均每日不到100元，1年累計價差約有1、2萬元，被病患認為「超香！」，誘人的價格吸引不少患者和家屬甘冒不合法的風險，千方百計買回台灣使用。

國內糖尿病相關醫學會近年積極推動健保將CGM納為常規給付第一型糖尿病患的控糖工具，初步希望在不影響健保既有的給付預算的狀況下，開放讓持有重大傷病證明的第一型糖尿病患者和醫師討論，在開立慢性病連續處方箋時，根據個人病況以2選1的方式，選擇領每天最多4片血糖試紙，或改領每月1個可用10天的CGM耗材，並且開立給付的院所不再限於醫院，診所開立也能獲得健保給付。

健保給付應有降價空間

石崇良日前出席糖尿病關懷基金會、台灣基層糖尿病學會共同舉辦的「2025世界糖尿病日糖友四大議題公聽會」，會中面對高中生病患家長陳情和醫師們請命，當場允諾由健保署研議放寬CGM給付對象和條件，讓健保給付的單價在量變大的情況下降價，年底前做出決定，當場獲得醫師和病患、家屬熱烈鼓掌回應。

國內現有的3款CGM產品，有2家是進口品牌、1家是國產，售價、可使用天數和產品硬體結構上各有差異。石崇良說，他了解CGM對於第一型糖尿病患控制病情的需要，也知道海外售價比國內低很多，因此他認為健保給付價應有降價的空間。

在診所看診有望給付 不一定要轉診到醫院

石崇良表示，政府提倡藥品韌性，讓國產的藥品和醫材有成長空間，所以不一定都要是「名牌」，只要是國產、產品有足夠的競爭力、健保財務可接受，就盡快修訂相關支付標準，讓基層診所在健保論質計酬的情況下也可以獲得給付。

國產連續血糖監測產品（圖左 ／達志影像/shutterstock提供）有部分零件為可用10天的拋棄式耗材（圖右／戎華儀攝）。

由於CGM支付標準的修改同時涉及醫院和診所的健保總額，以及健保針對特殊材料的支付規定，需要經過哪些修法流程和步驟，尚待健保署與相關醫學會討論。

健保統計，領有重大傷病證明的第一型糖尿病患約有1.4萬人，在全國糖尿病人口中僅占不到1%，各家醫療院所收治人數有極大差距，從個位數到數百人不等，對於醫院的醫材採購決策或多或少會造成影響。

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟表示，開放基層診所開立CGM獲健保給付，可以減少患者為了使用健保給付的CGM必須轉診到醫院的就醫時效，可以提高醫療可近性，如需學會配合提案修改規定，將全力促成。

現在修法 為日後產品發展趨勢預留空間

據了解，市售的國產CGM僅限18～80歲使用，耗材最多只能用10天，代表患者未來若選擇每月領10天份，其餘天數仍需自費購買、18歲以下病童能否使用仍有疑義，新一代產品還在進行臨床人體試驗，能否有更長的使用天數、兒童能否使用，有待觀察。

陳宏麟認為，國際上CGM產品都朝延長使用天數的方向發展，現在修法是為日後預做準備，就他所知只要廠商修改產品設定，就可延長使用天數，國產廠商在產品設計上已經預留調整空間，臨床人體試驗若有收18歲以下案例，就可供兒童或青少年使用。

