健保開源 補充保費採年結 防堵拆單
全民健保針對薪資以外、逾2萬元的利息、股利等收入，收取2.11％的補充保費。有民眾為避繳補充保費，會將其拆單，對每筆收入控制在2萬元以下。衛福部長石崇良4日表示，明年將修《健保法》導入年度結算，利息、股利、租金等一年累計逾2萬，就要收取補充保費，且扣繳上限從1000萬元提升至5000萬元，最快民國116年上路，預計可為健保增加100至200億元收入。
明年啟動修法 最快116年上路
石崇良接受《中國時報》專訪指出，健保為開源，政府已推動多項作法，接下來將進入深水區，包含改革補充保費。
健保補充保費計有6類，包括利息、股利、租金、兼職收入、執行業務所得以及超過薪資4倍的獎金。石崇良說，現行補充保費採單筆計算，假設有1000萬存款，拆成10筆，單筆利息不超過2萬，都不必繳補充保費。為避免拆單，未來將導入結算制，「優先從利息、股利、租金做起」。
另在超過薪資4倍的獎金部分，石崇良說，高薪者的4倍徵收門檻較高，常常徵不到，亦決定修法，起徵點從薪資的4倍以上，改為最低基本工資2萬8590元的4倍以上。假設月薪10萬，獎金要達到40萬才開徵，未來修法後，若以最低薪資為例，獎金約超過11萬4360元就要繳補充保費。
獎金達基本工資4倍 就扣繳
曾任健保會委員的台北商業大學教授韓幸紋曾試算，補充保費上限若提高至5000萬元，費率維持2.11％，預期增加收入約90億，若再導入結算制度，則增加約200億收入。
韓幸紋指出，補充保費的設計是在「行政簡便」和「公平性」上取得平衡，若以公平性而言，導入結算制是好的做法，但由於現行做法是從源頭扣繳，若導入結算制，健保署需要額外作業，行政成本不低，社會壓力預計也很大，「但考量整體成本效益，若財務效果足夠明顯，這件事就值得做」。
若補充保費將導入結算制，意謂利息、股利、租金都不可拆單。理財專員說，這就是「總歸戶」概念，目前最常見的是定存拆單，或客戶偏愛某檔ETF，在多家證券開戶投資，以規避補充保費。
理專說，有些有錢人對補充保費、所得稅等是斤斤計較，上有政策、下有對策，未來人頭戶恐氾濫，親朋好友可能都成了網羅人頭的對象，但人頭戶有風險，定存、股票、ETF即使以子女為人頭，日後想把上百萬資產拿回來，還得看子女的臉色，不得不提防。
民眾感嘆 兼職不代表收入高
陳姓大學講師認為，補充保費設計不夠公平，不應只針對特定所得項目課徵，他分別在兩間大學兼課，另外還有演講、股票等收入，未來若改為合計方式，「無疑是針對部分族群開刀，要來填補健保黑洞」，有兼職不代表收入高！
他說，民眾去兼職多為貼補家用，但補充保費卻未考量「家戶總所得」，有些家庭上有老、下有小，兼職是為了給家人更好的照顧，但卻無端還要多繳補充保費。
林姓民眾說，現在是單筆股利超過2萬元，才需繳納補充保費，若變成所有股利合計，很容易就被徵到，如果股價賠了，政府要不要減收健保費呢？
督保盟發言人滕西華則指出，目前補充保費是月結，未來年度結算，金額較大，會不會有周轉困難或呆帳？考量公平性，股利等收入的起徵點是2萬，獎金的起徵點也應一致，不能「因人設事」，創造更多的不公。現行一般保費已有費基不公的問題，補充保費可說是「違章建築」，改革一般保費才是根本的解決之道。
