健保雲端系統升至2.0 導AI輔助癌症精準治療

癌症已連續43年位居國人10大死因第1位，去（2024）年就奪走5萬多條人命。為了延長癌症存活率，國內有醫院開發「癌症跨科別整合照護系統」，從病人確診癌症後的手術、電療等，所有診療資料都整合到一個介面，相較於過去醫師得花時間到各種檢查系統查詢資料，新系統可縮短約半小時的時間，有助於醫師針對癌症病人做更精準治療。

林口長庚癌症中心主任王宏銘認為，「最重要的是當我要去看不同的檢測項目，要去做一個更精細的了解的時候，我不用在平台之間進去又出來，出來又進去，我可以在醫師平台地方馬上就做一個紀錄，所以真的是方便很多。」

各醫院精進癌症病人的照護服務，健保署也結合數位科技助功抗癌，今年健保雲端系統進化到2.0，強化數據互通與整合效能，並導入AI輔助技術，提升臨床決策支持；11月起更新增檢驗檢查結果圖形化查詢，例如民眾跨院所就醫不需再拷貝影像光碟片，可避免重複檢查，也減少健保支出。

健保署長陳亮妤回應，「以前在這個醫院跨院所的時候都會需要再去拿光碟嘛，所以像這樣影像學上傳，我們用數位治理來節省行政流程，也可以節省病人還有病人的家屬奔波往返的這個過程。」

健保署強調，行政院已編列50億元作為癌藥基金，明（2026）年也有50億元，希望減輕癌友經濟負擔。

另外也將建置肺癌、乳癌、大腸癌等5類癌症檢核規則資料庫，導入智能預測機制，縮短病人用藥等待時間，加速治療進程，優化癌症病人的照護品質。