健保首度給付「質子治療」省下百萬負擔！同步啟動高血脂照護新制

對於家有病童或擔心心血管問題的民眾，健保署公布好消息，為了減輕家庭重擔並提供更好的治療選擇，健保署宣布從今年開始，正式將「兒童癌症質子放射治療」納入健保，並同步升級「高血脂照護方案」；未來符合條件的癌童，家長不必再為百萬元的自費醫療費發愁。

什麼是「質子治療」？為何對孩子很重要？

許多癌症病友需要接受「放射治療（放療）」，但傳統放療在殺死癌細胞的同時，也容易傷到周邊正常的健康器官；對正處於生長發育期的孩子來說，這可能導致發育遲緩、智力受損，甚至在長大後引發第二次癌症。

被譽為「治癌神準利器」的質子治療，就像裝了導航的飛彈，能精準鎖定腫瘤、避開健康組織，大幅降低副作用。

【健保現在幫忙付治療費】

以往質子治療動輒自費數十萬甚至上百萬元，現在健保首度將其納入給付，針對不同的癌症類型提供保障：

• 常見適用癌別 ： 神經母細胞瘤、骨肉瘤、生殖胚芽瘤、眼部腫瘤、淋巴瘤等。

• 減輕負擔 ： 依病情複雜度，健保將支付約 67 萬至 126 萬點，預計每年有 100 位癌童能因此受惠，獲得更好的康復機會。

心血管疾病高風險群，健保照護再升級

除了守護孩子，健保也針對民眾最擔心的心臟病與中風問題加強防守。研究發現，「壞膽固醇（LDL-C）」過高是造成血管硬化、誘發心肌梗塞的罪魁禍首。

健保署長陳亮妤指出，為了幫助民眾控制血脂，健保署今年元旦起推動新方案，針對「極高風險」的患者（如曾有心血管病史者），鼓勵院所由專業團隊提供更嚴密的追蹤與照護。

這項政策對患者的好處：

專人照護： 醫師會依照最新的臨床指引，為患者制定個人化的血脂控制目標。 預防重於治療： 透過更精準的血脂管理，能有效降低未來心肌梗塞與中風的機率。 受益廣泛： 預計全台將有約 3.4 萬名病友納入這套更完整的照護體系。

【如何申請】

健保署強調，這兩項新政策都已經上路，如果家中有需要接受放療的兒童，或是長期在醫院追蹤高血脂的患者，可以主動諮詢主治醫師，了解是否符合最新的健保給付條件。

