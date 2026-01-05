健保點值是什麼？為何會影響到我排手術的時間？健保「個別總額」如何影響就醫日常

衛福部健保署去年推動「個別醫院總額」新制，根據最新預估數據，去年第三季平均點值表現穩健。全台各區中以台北區 0.9320 元最低，南區與東區則雙雙突破 1 元大關，顯見醫院經營績效提升。然而，民間團體提醒，衛福部應加強跨區監管，防範醫院因控管點值而出現「拒收病人」或「不當轉診」等損害民眾權益之行為。

簡單來說，健保署去年幫每家醫院設定了一個「零用錢額度」（個別醫院總額）。如果醫院看太多病人、藥開太貴，超過額度政府就不給錢（多做多賠）。最新數據出來了：醫院現在變聰明了，懂得「自我節制」，所以虧損大幅減少！ 但民間團體開始擔心，醫院會不會為了省錢，開始挑病人看？

為什麼醫院現在要「自我調節」？

以前醫院多看一個病人，就多領一份錢，導致大家拼命衝量。現在新制規定：

．剛好達標：每一點健保大約換到 0.95 元。

．做太過頭：超過的部分醫院要「自掏腰包」倒貼，變成「多做多賠」。

．結果：醫院現在會開始控制預算，不會再無限制的收病人。

【最新成績單：南部、東部點值「最值錢」】

根據去年第三季的數據，各地的健保點值（1 點換多少錢）如下：

．最值錢： 東部、南部（1 點可以換超過 1 元！醫院經營績效很好）。

．最辛苦： 台北、桃園新竹區（1 點換不到 0.94 元，相對比較吃力）。

．整體： 因為政府去年有加碼補助 199 億元，所以目前全台平均點值還算穩定。

對一般民眾的實際影響及隱憂

雖然數據帳面漂亮，但民間監督健保聯盟發言人滕西華提出警示。她表示，去年第二季起醫院已學會透過延後手術排程或門診減量來平衡財務，衛福部應深入清查有無財團法人醫院為了維持點值，將「急重難罕」病患不當轉診或拒收。

滕西華強調，政府必須落實跨區比較與細項分析，確保醫院在追求經營績效的同時，不會犧牲病患的就醫權利。換言之，雖然醫院財務變穩定了，但民間團體擔心醫院為了「省錢」或「維持績效」，可能會出現以下狀況：

．「軟性」拒收 ： 醫院會不會因為你的病太難治、太花錢，就叫你去別家看？

．手術等更久 ： 醫院為了控制每個月的額度，可能會把你原本下週的手術，排到下個月。

．轉診變多 ： 醫學中心可能會更積極的請輕症病人去小診所看病。

另一方面，新光醫院副院長洪子仁分析，第三季醫療成長未爆量，主因除了醫院自我管控，還有去年健保總額成長 5.5%（增加 500 多億元），加上公務預算撥補 199 億元，實質成長率達 8%，有效支撐了點值。亞東醫院副院長洪芳明也指出，新制落實後，醫療院所更積極推動分級醫療，使資源配置朝良性方向發展。

