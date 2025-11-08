健保「補充保費」改革暫緩 石崇良：取得民眾最大共識再推動
針對健保補充保費改革方案引發社會反彈，行政院日前拍板「暫緩規劃」。衛福部長石崇良今（8）日親上火線回應表示，雖然方案暫緩，但健保財務改革勢在必行。面對超高齡化、少子女化與人口急速銳減的結構挑戰，「健保不會倒，但現行制度無法長期撐下去」，未來會在取得最大社會共識、兼顧民意支持下再推動下一步計畫。
衛福部近日提出「健保補充保費三大改革構想」，內容包括導入年度結算制度，將租金、利息與股利收入一年累計超過新台幣2萬元者，按2.11％稅率加收補充保費，預估影響人數高達480萬人，可為健保挹注100至200億元財源。消息一出引發輿論不滿，行政院隨即下令「暫緩規劃」。
石崇良上午出席「2025台灣醫學週—台灣聯合醫學會學術演講會」後受訪表示，根據國發會推估，到2070年台灣勞動人口將減少970萬人，而高齡與少子化問題將長期壓縮健保的收支結構，「這不是今天、明天的危機，但未來十年若不調整，壓力會越來越大。」
他強調，健保是台灣社會最大的支持力量與共同資產，一定不會倒，但在少子化的情形下也會有很大衝擊，健保的財務也必須持續改革。衛福部未來會廣納各界意見，先行研議可行方案，並在取得最大民意共支持下，再推動下一步改革計畫。
媒體追問總統賴清德對補充保費爭議的態度時，石崇良笑稱「有一位醫師背景的專業總統，衛福部長壓力很大。」他指出，賴總統對醫療體系掌握相當清楚，也很明確指示政策該走的方向，目前由幕僚團隊針對細節進行完整規劃，待共識凝聚後再行公布。
