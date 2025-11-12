健保115年加碼4大兒童重症給付 也助兒科留才

（中央社記者沈佩瑤台北12日電）衛福部明年預計投入新台幣249億元兒童醫療保障照護品質，除幼兒專責醫師適用年齡擴大，也將提升4大兒童重症醫療健保給付包括住院診察費，為醫院兒科留才，最快12月公布。

少子女化浪潮下，兒科難留才，衛生福利部長石崇良日前在一場專題演說中透露，健保明年已編列兒科「小總額」共新台幣249億元，包括醫院125.5億元及西醫基層123.5億元，優先保障兒童醫療，除幼兒專責醫師從0到3歲延伸至6歲適用，並增加醫院給付。

衛福部中央健康保險署長陳亮妤今天在衛教記者會後說明預算規劃進度，249億元預算已於今年9月25日經全民健保共擬會議通過，其中0至6歲兒童專責醫師計畫，為醫事司0至3歲幼兒專責醫師計畫延伸。

此外，陳亮妤表示，健保署正規劃提升18歲以下急重症醫療健保給付，包括兒童急性一般病床及加護病房的住院診察費，推估約增加1.9億，其他如小兒外科手術、兒童心智科等給付，將與兒科醫學會、兒科重症醫學會討論，預計11月底提出方案，12月於共擬會議討論，明年正式上路。

石崇良曾說明，幼兒專責醫師制度未來延伸至6歲後，就像讓孩子有一位「大天使」陪伴成長，可視為家庭醫師計畫的延伸，只是對象從成人與慢性病患者，轉為學齡前兒童，重點在於健康習慣養成與肥胖防治，希望把「健康台灣」的精神導入兒童照護。（編輯：陳清芳）1141112