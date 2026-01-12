健保115年新制上路 高血脂、兒童癌症與外傷急救全面加碼

【記者黃泓哲／台北報導】中央健康保險署宣布，自115年1月1日起將推動3大健保新制，包括「高血脂醫療給付改善方案」、「新增兒童癌症質子治療給付」，以及「重大外傷急診手術與處置加成給付」。整體預計投入約3.7億元，一年可望讓約3.4萬人受惠，希望從慢性病、癌症到急重症全面強化醫療照護。

在高血脂方面，中華民國心臟學會指出，動脈粥狀硬化心血管疾病是國人主要死因之一，而低密度膽固醇過高正是關鍵風險。健保署表示，已與9大醫學會共同訂定ASCVD風險分級與台灣血脂管理臨床路徑，鼓勵醫療院所加強追蹤極高風險族群，收案照護費最高可給付2,000點，成功轉介另給1,000點，預估一年約3.4萬人受惠，挹注約1.13億點。

兒童癌症治療方面，健保首度將質子治療納入給付。台灣放射腫瘤學會表示，質子治療能更精準攻擊腫瘤，降低對正常組織傷害，特別適合兒童。健保署說明，依治療劑量不同，新增低度、中度、高度3種質子治療，支付點數分別為67.6萬點、103萬點及126萬點，預估每年約100名兒童受惠，投入約1.05億點。

另外，為強化重大外傷急救量能，健保新增急診加成給付，病患在急診2小時內接受特定檢查、手術或麻醉，給付可加成100%，2至4小時內則加成60%，預計投入1.54億點。外傷醫學會表示，相關加成將優先回饋第一線醫護人員。健保署強調，未來將持續配合醫療發展，提升照護品質，朝「健康台灣」目標前進。

