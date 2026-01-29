健保16億獎勵防急診壅塞！春節開診率曝光

▲衛福部長石崇良表示，目前醫院在春節開診率超過70%。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 農曆過年將至，過去曾因為流感、腹瀉等，加上連假期間基層診所開診率較低，許多民眾身體不適直奔急診，也導致急診壅塞。衛福部為了防止壅塞情形再度發生，健保署開診挹注16億。石崇良提到，目前了解，醫院開診率已經超過70%，診所也有提高，部分地區超過10%，預期今年的醫療服務量能會較去年高。

石崇良今（29）日出席立法院衛環委員會備質詢。會前被問到防堵春節急診壅塞再次發生，醫療整備情形。他表示，為了提高春節長達9天的年假提供民眾必要醫療服務，因此健保也有各項加成獎勵。

而獎勵發布後，調查開診情況，石崇良指出，據了解，目前開診率確實已經比去年高。他說，去年初一、初二、初三開診率最低，今年醫院的開診率已經超過70%，診所也有提高，有些地區超過10%。

石崇良提到，預期今年過年連假期間的醫療服務量能會較去年提高，醫院也會加強整備彈性開床，並預留床數調度。

不過，今年流感的狀況，石崇良表示，目前還未進入流行期，但也不敢掉以輕心，因為尚未真正進入高峰。

