健保2月擴大給付多項癌症、罕病用藥 病友1年最多省192萬

健保署。（李念庭攝）

衛福部今日公布2月新制，健保署2月1日起，擴大給付肺癌、大腸癌、血癌等多項癌症及罕見疾病藥物，估逾5千名病友受惠，一人每年最高省下192萬元藥費。另也挹注4千萬，推動「乳癌照護品質提升方案」，確保乳癌診斷、治療、追蹤的連續性照護，降低乳癌死亡率，自今年1月起生效，預計整年收案2萬人。

健保署2月1日起擴大含nivolumab成分藥品Opdivo Injection 10mg／mL及 12mg／mL（保疾伏）藥品給付條件，依臨床試驗顯示，對食道鱗狀細胞癌、泌尿道上皮癌合併化療，優勢更為明顯，延長存活期及降低惡化風險。預估治療人數第1至5年約625～750人，藥費約6.65億至8.01億元，人年藥費約192萬元。

同時，也修訂含cetuximab成分藥品Erbitux 5mg／ml Solution for infusion（爾必得舒注射液）5毫克／毫升藥品給付規定。健保署指出，考量病人持續用藥的臨床治療需求，同意擴增轉移性大腸癌、晚期口咽喉癌、復發或轉移性頭頸癌給付療程上限至疾病惡化，預估治療人數第1至5年約2692至2903人，人年藥費116萬元，預估新增1.63至1.94億元藥費。

另，健保署公告暫予支付含repotrectinib成分藥品Augtyro capsules 40mg（歐格樂膠囊40毫克）及其藥品給付規定，受益對象為單獨給付於在crizotinib或entrectinib治療中惡化之ROS1陽性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌的成人病人，因應接續治療的臨床用藥需求。同樣自2月1日生效，預估治療人數第1至5年約163～187人，藥費約1.8億至2.07億元，人年藥費約147萬元。

健保署也新增「全民健康保線乳癌照護品質提升方案」，衛福部說明，收案對象涵蓋所有「新診斷或首次復發乳癌個案」，由診療團隊共同照護，及登錄個案照護資料，建構全國性乳癌照護基準數據。明訂品質監控指標，採分階段獎勵模式，優先實施「新收個案整合照護」（800～2000點／例）及 「追蹤照護」（250點／年）獎勵， 再推動分級獎勵制度，鼓勵提升照護品質。預計115年收案2萬人、挹注約4千萬元。

