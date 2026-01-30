健保2月新制 多款癌藥增給付、4千萬提升乳癌照護
（中央社記者曾以寧台北30日電）衛生福利部今天公布2月新制，健保署挹注約新台幣4000萬元推動「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，另有泛視神經脊髓炎、大腸癌、慢性骨髓性白血病等疾病用藥新增給付。
衛福部表示，中央健康保險署新增「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，追溯自今年1月1日起生效。收案對象涵蓋所有新診斷或首次復發乳癌個案，由診療團隊共同照護、登錄個案照護資料，以建構全國性乳癌照護基準數據。
健保署並明訂品質監控指標，並採分階段獎勵模式，優先實施「新收個案整合照護」（核予健保點值800至2000點/例）及「追蹤照護」（250點/年）獎勵，再推動分級獎勵制度，鼓勵提升照護品質。預計今年收案人數約2萬人，挹注約4000萬元，確保乳癌個案從診斷、治療到追蹤的連續性照護，降低乳癌死亡率。
健保署公告修訂含nivolumab成分藥品Opdivo Injection 10mg/mL及12mg/mL（保疾伏）藥品給付。對食道鱗狀細胞癌、泌尿道上皮癌合併化療治療，可顯著延長無惡化存活期中位數或降低疾病惡化風險。總計預估治療人數第1年至第5年約625至750人，預估藥費約6.65億至8.01億元，人年藥費約192萬元。
另外，公告修訂含cetuximab成分藥品Erbitux 5mg/ml Solution for infusion（爾必得舒注射液5毫克/毫升）給付。健保署指出，考量病人持續用藥需求，同意擴增大腸癌一線治療、口咽喉癌及頭頸癌給付療程上限至疾病惡化，預估治療人數第1年至第5年約2692至2903人，人年藥費116萬元，預估新增藥費約1.63億至1.94億元。
健保署並考量ROS1陽性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌成人患者病情惡化有接續治療需求。公告暫予支付含repotrectinib成分藥品Augtyro capsules 40mg（歐格樂膠囊40毫克）及其藥品給付。預估治療人數第1年至第5年約163至187人，預估藥費約1.80億至2.07億元，人年藥費約147萬元。（編輯：管中維）1150130
其他人也在看
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 2 天前 ・ 26則留言
不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命
健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
連喝7天貢丸湯！陸男「膝蓋劇痛」就醫 竟確診尿毒症嚇傻
大陸浙江省一名40歲男子，近日因膝蓋劇烈疼痛就醫，經檢查竟被確診為尿毒症，醫師追查病史發現，該男子曾連續一週每天吃路邊販售的貢丸湯，疑因長期攝取高嘌呤濃肉湯，導致痛風急性發作，並加速腎功能惡化。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 13則留言
你中幾項？台灣「失智年輕化」惡化速度比長者快！「4大徵兆」快就醫
隨著人口高齡化，失智症逐漸成為台灣家庭必須面對的重要健康議題；但臨床發現，失智症並非只發生於高齡族群，近年出現愈來愈多仍在職場、家庭責任最重的「早發性失智症」患者，對個人與家庭造成沉重衝擊。國際權威期刊《JAMA Neurology》研究推估，30至64歲族群中，早發性失智症的標準化盛行率為每10萬人中有119人，換算全球約有390萬患者，值得民眾關注。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3則留言
減肥根本最強醫美！《人之初》馬思純狂瘦25公斤美到認不出，全靠1關鍵飲食法
陸劇《人之初》一開播就話題不斷，馬思純不只演技再進化，整個人狀態也被狂讚「回到顏值巔峰」。身高170公分的她，過去因情緒與治療需要服用激素藥物，體重一度飆到80多公斤，圓潤身形讓她承受極大壓力。為了健女人我最大 ・ 1 天前 ・ 1則留言
想瘦得快、老得慢？醫：每天「多吃50%蛋白質」：大腦自動對零食熄火
現代人開始注重健康養生，有的人早餐喝杯豆漿、午晚餐吃些豆腐肉類等，就以為蛋白質攝取足夠了。但復健科醫師王思恒示警，你可能一直處於「蛋白質貧窮線」以下！他引述最新的《美國人飲食指南科學基礎2025～2030》報告指出，現行的每日建議量（RDA）就像是「基本工資」，只能讓人餓不死，若想瘦得更快、老得更慢，蛋白質攝取量「請直接加碼50%」。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
獨家／男喝7天「貢丸湯」竟尿毒症？醫揭「驚人真相」：1器官早壞了
中國浙江省一名40歲痛風患者，連續一週喝貢丸湯，感到膝蓋劇烈疼痛就醫，確診為尿毒症晚期。台灣醫師柳朋馳表示，該名患者應該是原本腎功能就很差，因膝蓋劇痛而就醫確診尿毒症，與連喝7天貢丸湯的關聯不大。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
44歲女律師搭機靠母肩膀小睡再也沒醒來 驗屍揭離奇死亡真相
根據外媒《紐約郵報》報導，44歲美國女律師格林去年4月30日與母親一同搭乘達美航空，從美國明尼蘇達州要飛往英國倫敦，這趟航班預計時長約7個半小時。格林登機不久後，就靠著母親的肩膀睡著，但途中她都沒有醒過來，直到空服員發現格林昏過去，才發現大事不妙。當時格林在機...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 2則留言
50歲主管竟失智！3警訊別輕忽 長期睡不好大腦囤毒素
50歲出頭的謝姓男子曾是一名企業精英，3年前開始出現記憶障礙，到後來連語言都出現困難，就醫被診斷為早發型失智症。值得注意的是，謝男並無家族病史或三高問題，卻在壯年時期發病，顯示型失智症可能在無任何預警健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 2則留言
26歲女「不吃肉」減肥瘦超快！早餐愛吃「2食物」竟腦出血猝死
26歲的越南張姓女子為了減肥，完全不吃肉類，日常飲食以蔬菜和穀物為主，兩個月來瘦超快。有天她在家中跳繩運動時，突然喊著「頭好痛」，隨即昏倒在地、失去意識。她的丈夫發現後緊急將她送醫，醫師搶救後仍回天乏健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1則留言
早餐吃「這個」竟是脂肪囤積元凶！醫推薦超級早餐 穩定血糖和情緒
你是否常常吃完早餐，不到中午就餓到發慌、精神不濟？中醫師王大元指出，這其實是身體發出的警訊！每天的能量泉源都來自腸胃，吃對早餐，不僅能讓你思緒清晰，更是避免脂肪囤積的關鍵第一步。 早餐抓緊7～9健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
蛋黃不再是心血管戰犯！最新研究逆轉認知：無礙心血管 最健康吃法曝光
長期以來，蛋黃因膽固醇含量高，常被視為心血管疾病元兇。然而，復健科醫師王思恒引述最新大型臨床實驗「DIABEGG」指出，蛋黃與血管健康的負面關聯性已獲翻案。研究發現，高雞蛋攝取量（每週逾12顆）與低攝取量（每週不足2顆）的糖尿病患者，其壞膽固醇、血糖及血管發炎指數並無顯著差異。醫師強調，雞蛋中的膽固醇不會直接阻塞血管，「如何吃」與「搭配什麼吃」才是關鍵。建議選擇水煮、蒸蛋等純粹烹調法，並以雞蛋取代精緻澱粉，有助穩定血糖。王思恒醫師呼籲，比起糾結蛋黃，民眾更應專注於「少糖」與「多運動」，才是保護心血管健康的根本之道，糖尿病患者也能安心享用雞蛋。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言
喝10c.c.「魔法藥水」昏睡到天亮 醫警告3類人別試：小心下面鎖死
近期在社群平台Threads有網友分享，服用10c.c.抗過敏藥物「希普利敏」後，直接昏睡到天亮，把它當作助眠幫手。泌尿科醫師蘇信豪警告，這種「魔法藥水」雖然能讓人很好睡，也可能導致「尿不出來」的窘境，嚴重者甚至需要緊急插尿管治療，呼籲攝護腺肥大男性、高齡長者及青光眼患者切勿隨意服用。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
女星懷孕9個月「突大量出血」痛失寶寶！5年前肌瘤手術留後患 急送ICU險喪命
曾演出泰國知名神劇《天生一對》的男星路易斯·斯科特（Louis Scott），原定於本月下旬喜迎家庭新成員，不料卻發生令人心碎的噩耗。他和結縭4年的妻子Noon Ramida於昨（29）日召開記者會，含淚證實痛失懷胎9個月的女兒，Noon更揭露自己因子宮破裂引發大出血，險些命喪手術檯的驚魂過程。姊妹淘 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
快訊／「蒙特樂橄欖油」黑心混裝被抓包！3202瓶全下架 衛生局重罰400萬
今傳出有公司為降低成本、牟取暴利，利用低價芥花油與「蒙特樂橄欖油100%PURE」混充裝瓶，外包裝卻標示「100%PURE橄欖油」，更傳出已賣出2萬箱混充橄欖油、獲利逾千萬。北市衛生局今（29）日證實，融琦國際有限公司販售之「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事，已通知各網路購物平台業者下架該產品，並從重裁處融琦公司新台幣400萬元罰鍰。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 18則留言
退休後想用雙腳走遍世界！醫學博士傳授4招練出好腿力，為老後生活加分
你在什麼時候意識到「唉呀！原來我也有了年紀」呢？是走斑馬線突然感覺秒數不夠；還是覺得搭捷運難以保持平衡，特別容易跌倒；或是跟親友散步時，覺得走沒多久就腿痠無力？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中蛋雞場染疫雞蛋還能吃嗎？「關鍵1步驟」吃了才安全
台中豐原一家蛋雞場近日出現雞隻大…民報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
廚房藏寶物？「這油」不輸橄欖油是穩血糖、護肝神器 連吃3個月就有效
酸辣湯滴幾滴香油，才會覺得是人間美味！香油也就是芝麻油，基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘說，台灣人愛吃的芝麻油保健效果不比橄欖油差，有研究發現，有脂肪肝的女性吃芝麻油，不僅能護肝還能穩血糖，而且連續吃健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
醫師手滑！女嬰遭誤打「5倍錯誤藥劑」4次 痛苦2天慘死
2024年時英國倫敦有名早產女嬰，因為呼吸問題送進加護病房，醫師開藥時在電腦下拉選單中「誤選」名稱相似的藥物，害女嬰被注射正常劑量5倍的藥，且連續給藥4次都未發現女嬰已嚴重低血鈣，待醫療團隊察覺為時已晚，她在低血鈣、心搏過緩、早產併發症等交織下，在給藥錯誤後的2天去世。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
買年貨必看！營養師曝「關鍵物質」 過年六類點心吃出好心情
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台灣民眾採買農曆春節的年貨，總少不了各種零嘴、零食，還不知道買什麼嗎？營養師提醒，吃東西真的會影響情緒，而且影響其實比我們想像中還要大，但如果點心都剛好選到糖果、糕餅、含糖飲料等幾乎沒有「色胺酸」的種類，反而容易讓血糖有過大的起伏，情緒也更容易疲倦和煩躁，所以與其完全不吃點心，不如選對種類來得重要。 今年農曆春節假期...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言