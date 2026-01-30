健保2月新制 多款癌藥增給付、4千萬提升乳癌照護

（中央社記者曾以寧台北30日電）衛生福利部今天公布2月新制，健保署挹注約新台幣4000萬元推動「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，另有泛視神經脊髓炎、大腸癌、慢性骨髓性白血病等疾病用藥新增給付。

衛福部表示，中央健康保險署新增「全民健康保險乳癌照護品質提升方案」，追溯自今年1月1日起生效。收案對象涵蓋所有新診斷或首次復發乳癌個案，由診療團隊共同照護、登錄個案照護資料，以建構全國性乳癌照護基準數據。

健保署並明訂品質監控指標，並採分階段獎勵模式，優先實施「新收個案整合照護」（核予健保點值800至2000點/例）及「追蹤照護」（250點/年）獎勵，再推動分級獎勵制度，鼓勵提升照護品質。預計今年收案人數約2萬人，挹注約4000萬元，確保乳癌個案從診斷、治療到追蹤的連續性照護，降低乳癌死亡率。

健保署公告修訂含nivolumab成分藥品Opdivo Injection 10mg/mL及12mg/mL（保疾伏）藥品給付。對食道鱗狀細胞癌、泌尿道上皮癌合併化療治療，可顯著延長無惡化存活期中位數或降低疾病惡化風險。總計預估治療人數第1年至第5年約625至750人，預估藥費約6.65億至8.01億元，人年藥費約192萬元。

另外，公告修訂含cetuximab成分藥品Erbitux 5mg/ml Solution for infusion（爾必得舒注射液5毫克/毫升）給付。健保署指出，考量病人持續用藥需求，同意擴增大腸癌一線治療、口咽喉癌及頭頸癌給付療程上限至疾病惡化，預估治療人數第1年至第5年約2692至2903人，人年藥費116萬元，預估新增藥費約1.63億至1.94億元。

健保署並考量ROS1陽性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌成人患者病情惡化有接續治療需求。公告暫予支付含repotrectinib成分藥品Augtyro capsules 40mg（歐格樂膠囊40毫克）及其藥品給付。預估治療人數第1年至第5年約163至187人，預估藥費約1.80億至2.07億元，人年藥費約147萬元。（編輯：管中維）1150130