健保APP「春節看診查詢」上線！「診所僅7%」石崇良：初一最缺

記者簡浩正／台北報導

今年農曆春節假期長達9天，外界擔心重演去年急診壅塞慘況，也擔心春節若發生病痛時哪家醫院有看診？衛福部長石崇良今（29）日提醒民眾，可下戴「全民健保行動快易通│健康存摺APP」，衛福部今年特別把平常查詢功能升級，開設「春節院所服務查詢」專區，民眾只要一點進去，就能看到附近有開診的醫院及服務時間。就目前統計，醫院春節開診率約7成、部立醫院更逼近9成，但基層診所初一僅7%，直到初四、初五才明顯回溫。

廣告 廣告

為避免去年急診壅塞情況重演，衛福部今年提前啟動春節醫療備戰。衛福部日前說明，從1月31日至3月1日推動春節整備專案，四大策略包含：一、提早因應，設有急診監測7項指標強化調度；二、患者分流，開設傳染病特別門診、UCC，同時獎勵基層診所開診；三、擴充春節醫療量能，健保署投入16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，以鼓勵開診；四、強化區域聯防，透過中央、地方政府與醫療院所合作確保醫療網絡運作。

石崇良今日上午出席立院衛環會，就「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」暨「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」進行專題報告。多名委員都關心春節醫療量能議題、哪些醫療院所有開診。

石崇良在中場休息時受訪表示，衛福部祭出健保加成獎勵後，就目前掌握，在去年除夕、初一至初三等過往開診率最低的時段，今年不管醫院或診所回報的開診率已比去年提高，「醫院開診率超過7成、診所也有地方超過1成」，今年春節期間「醫療服務量能會比去年提高。」不過初一仍是開診率最低的時段，與傳統習俗影響民眾就醫行為有關，「初一大家不太想看病」，部分院所也擔心「開了卻沒有人來」，影響開診意願，目前調查也是初一、初二開診率看來較低。

他說，為方便民眾查詢，健保今年也特別把平常就有的查詢功能升級，開設「春節院所服務查詢」專區，民眾只要點選所在縣市區域、想就診的時間，就能看得到離家最近、有開診的醫療院所資訊。查詢專區已在1月28日上線，且持續更新最新資訊，石崇良也當場示範操作手機給在場媒體看。

健保署長陳亮妤（右）補充，目前統計基層診所春節期間開診率，初一為7%、初二8%、初三11%、初四25%、初五41%。醫院整體約有7成開診，目前衛福部也積極跟22個縣市、醫師公會合作協調。（圖／記者簡浩正攝影）

記者詢問，目前春節診所是否開診有一成？還是有成長的空間。石崇良說，目前診所也在提高，從過去的僅2%至4%，到現在更有地方已超過1成，會持續協調努力。

健保署長陳亮妤補充，開診以%來看比較無感，但其實每增加1%就是120家診所、並不少，所以應以家數來看；依目前統計，基層診所春節期間開診率，初一為7%、初二8%、初三11%、初四25%、初五41%。醫院整體約有7成開診，其中部立醫院在初一至初四的開診率約達9成；且該專區為「即時更新資訊，每30分鐘就更新一次」，目前衛福部也積極跟22個縣市、醫師公會合作，因為獎金發下去，很多診所會改變心意、願意開診。

更多三立新聞網報導

美國退出WHO！川普怒轟世衛「假裝台灣不存在」石崇良：仍會參與WHA

想瘦得快、老得慢？醫：每天「多吃50%蛋白質」：大腦自動對零食熄火

霍諾德愛啃「1蔬菜」吃蔬果不等於健康！營養師揭8大「假健康飲食」陷阱

冬天血糖失控非錯覺！醫揭「氣溫每降1度」風險激增：3類人更危險

