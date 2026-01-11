健全苗栗醫療版圖 鍾東錦進入最後衝刺階段
苗栗縣長鍾東錦曾表示，每當得知有重症急診病患要往外縣市送，總會引發一絲絲心痛，因此下定決心要針對苗栗醫療網做出更加綿密與健全的組織與改造，在多次大聲疾呼之下，終於獲得中央政府重視，繼行政院長卓榮泰允諾全額補助部立苗栗醫院擴建計畫外，總統賴清德近日也將下鄉，參與大千醫院竹南院區動土典禮，顯示鍾東錦建構的苗栗醫療版圖，已進入最後衝刺階段。
回顧過去，苗栗長期面臨大型醫療建設進展緩慢的困境，其中遠雄醫療投資案歷經多年，最後胎死腹中，導致縣內醫療量能遲遲無法全面提升，對此，鍾東錦不再等待單一大型計畫「一次到位」，而是採取「化整為零、逐步補齊」的策略，從區域平衡出發，讓醫療資源真正落實到各生活圈。
鍾東錦表示，透過縣府各個局處積極推動下，苗栗縣醫療網布局已逐步成形，「東、南、西、北、中」各區皆有醫療院所落地，其中包含正準備興建中白沙屯童醫院─媽祖醫院以及大千竹南院區，「把醫院開到住家隔壁」，縮短城鄉醫療差距，讓鄉親在地就醫更便利、更安心。這樣的布局思維，不僅兼顧現實條件，也讓苗栗醫療體系更具韌性與彈性。
立法委員陳超明指出，對於行政院卓榮泰日前允諾部立苗栗醫院急重症大樓和放射腫瘤治療中心擴建，新建總經費21億餘元由中央全額支應，其實早就應該這麼做了，因為苗栗醫院擴建計畫經費不足，已延宕多年，以苗栗縣近5年創稅能力，分別是3000億元至4000億元，卻只換來中央200億元至217億元的統籌分配稅款，兩者相差超過10倍，若苗栗縣長鍾東錦能夠自主調配稅收，鄉親一定能夠更早享有完整且健全的醫療資源，而如今的「全額補助」，也算是還給苗栗縣民一個公道。
苗栗市長余文忠更表示，苗栗醫院屬中央管轄，但相關擴建與升級計畫一拖就是十多年，地方早已等得太久，余文忠強調，苗栗縣多年來依法上繳的稅收，若能合理回饋地方公共建設，「早就足以支付苗栗醫院所需的關鍵建設經費」，醫療量能也不至於長期落後。不過，鍾縣長為了不讓苗栗醫療落隊，其實去年底已默默協助連結新竹臺大分院與苗栗醫院，展開跨院醫療合作，開設家醫科、心臟內科和腎臟內科，讓在地鄉親不用舟車勞頓，就能夠擁有臺大名醫的診療服務。
面對即將到來的選舉期間，鍾東錦更公開向中央喊話，呼籲中央部會「多來苗栗走走、多看看地方實際需求」，把公共建設資源真正投放在最需要的地方。鍾東錦強調，健全苗栗醫療版圖不分藍綠、無關選舉，是攸關生命與安全的基本工程，中央與地方唯有攜手合作，才能補齊苗栗醫療發展的最後一塊拼圖。
鍾東錦表示，縣府會持續以務實態度推動醫療建設，讓苗栗鄉親的健康不再受限於地理位置，朝向「安心就醫、在地照護」的目標穩健前行。
