健力世錦賽再傳捷報！謝宗庭、黃彥慈同日勇奪3金

2025 年世界公開裝備健力錦標賽第2天賽事，謝宗庭（左）在男子66公斤級硬舉項目，為我國再添1金；黃彥慈（右）在女子57公斤級臥舉、總和項目，為我國再添2金。圖／運動部提供

台灣健力代表隊在羅馬尼亞再傳捷報。「2025 年世界公開裝備健力錦標賽」於當地時間 11 月 11 日進行第二天賽事，我國好手謝宗庭在男子組 66 公斤級奪得硬舉金牌；黃彥慈更在女子組 57 公斤級包辦臥舉與總和項目 2 面金牌。兩人單日共為台灣進帳 3 金，賴清德總統也在第一時間拍發賀電。

在男子組 66 公斤級賽事中，今年 8 月剛拿下成都世界運動會銀牌的謝宗庭，持續展現高水準。他先是在蹲舉和臥舉項目，分別以 290 公斤及 215 公斤拿下 2 面銀牌；隨後的硬舉項目，成功舉起 290 公斤，力壓各國好手奪得金牌，為我國再添 1 金。

緊接著的女子 57 公斤級賽事，台灣好手黃彥慈表現同樣亮眼。她在蹲舉項目舉起 212.5 公斤；隨後的臥舉項目，憑藉穩紮穩打的節奏，在第三次試舉成功舉起 152.5 公斤，力克美國選手 Kimberly Johnson 奪金。

硬舉項目，黃彥慈先後舉起 187.5 公斤及 192.5 公斤，可惜在第三次試舉 202.5 公斤時未能成功，該項目以銀牌坐收。最終黃彥慈憑藉著優異的表現，以 557.5 公斤的成績奪得女子 57 公斤總和項目金牌，個人共收穫 2 金 1 銀。

本屆健力世錦賽台灣好手截至目前共獲得 6 金 6 銀 3 銅，在接下來的各組賽事仍有相當高的奪牌機會。運動部期許選手們展現平日揮汗苦練的實力，奪得佳績。



