健力世錦賽江凱傑奪金 賴總統致電申賀
記者張翔程／綜合報導
在羅馬尼亞克盧日那波卡舉行的2025年世界公開裝備健力錦標賽，我國選手江凱傑展現卓越實力，今（13）日奪得男子組83公斤級硬舉項目金牌，總統賴清德在獲知喜訊後，第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。
2025年世界公開裝備健力錦標賽第3天進行男子83公斤級賽事，我國由江凱傑、吳為淳登場，其中江凱傑剛於今年成都世界運動會拿下健力男子中量級金牌，延續世運會奪金的氣勢，這次參加世錦賽也斬獲1金2銅。
江凱傑先在蹲舉項目以350公斤獲得銅牌，隨後在硬舉項目展現不凡氣勢，第1次試舉就成功挑戰320公斤躍居領先，接下來2次試舉分別舉起330公斤及332.5公斤，最終奪得硬舉項目金牌及總和項目銅牌，此外吳為淳也有所斬獲，同量級臥舉項目以265公斤獲得銀牌。
賽事進行至第3天，我國選手已斬獲7金7銀5銅，接下來4天賽事代表隊還有7位選手將出賽，包括今年成都世運會超重量級奪金的楊森。
江凱傑在男子組83公斤級硬舉項目奪金。（運動部提供）
江凱傑在男子組83公斤級硬舉項目奪金。（運動部提供）
