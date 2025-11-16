健力世錦賽》楊森臥舉項目奪金 中華本屆第8金

曾在今年8月成都世界運動會奪下健力男子超重量級金牌且創下世界紀錄的楊森，日前在羅馬尼亞克盧日那波卡舉行的2025年世界公開裝備健力錦標賽，一舉奪下男子組120公斤級臥舉項目金牌，這也是中華隊本屆世錦賽第8金。

在健力世錦賽男子組120公斤級登場的中華隊選手包含楊森與林鴻麟，楊森率先在臥舉項目3次試舉全都成功，最後以340公斤成績擊敗烏克蘭好手歐雷克希伊，替中華隊拿下本屆世錦賽第8面金牌。

接著在蹲舉項目，楊森雖然沒辦法打破自己在今年成都世運會創下的453.5公斤世界紀錄，仍然拿下435公斤成績勇奪蹲舉項目銀牌，加上總和項目銅牌，他一個人就包辦1金1銀1銅。

廣告 廣告

林鴻麟也在同一量級比賽當中，以365公斤成績奪下硬舉項目銀牌。在結束本屆世錦賽前6天賽程後，中華隊總共拿下8金11銀7銅的優異成績，除了楊森，包含陳葦綾、林逸鈞、謝宗庭、黃彥慈與江凱傑等人也都摘金，其中林逸鈞與黃彥慈各包辦兩金。

接下來最後一天賽程，中華隊將要派出將由林俐宸、田基森及巫翊俅3位選手分別出戰女子84公斤及男子120＋公斤的賽事，期望3人可以幫助中華隊繼續增添獎牌。