健力好手巫翊俅勇奪世錦賽金牌 總統賴清德親致賀電

2025年世界公開裝備健力錦標賽，我國選手巫翊俅獲得男子120+公斤級硬舉項目金牌。(運動部提供)

我國選手巫翊俅在硬舉項目以380公斤的優異成績，擊敗各國好手獲得金牌。(運動部提供)

我國健力選手巫翊俅在羅馬尼亞克盧日那波卡舉行的「2025年世界公開裝備健力錦標賽」中展現亮眼實力，於當地時間11月16日順利完成賽事，以男子120+公斤級硬舉項目奪下金牌。賴清德總統獲悉捷報後，第一時間拍發賀電，肯定選手的優異表現。

運動部表示，本屆錦標賽於16日進入最後一天賽程，我國由女子84公斤級選手林俐宸，以及男子120+公斤級選手巫翊俅與田基森出賽。其中，巫翊俅因預估總和分較低，被編入較早進行的B組，但他在硬舉展現過人實力，以380公斤成績名列第一，隨後登場的A組無人能超越，最終成功拿下硬舉金牌。

另外，同組的田基森則在男子120+公斤級臥舉與總和項目各奪1面銅牌；女子84公斤級的林俐宸也以225公斤的成績收穫銅牌。歷經7天賽事，我國選手在教練團精準調度下展現高超技術，繳出亮眼成績，為國家贏得掌聲與榮耀。

運動部說明，本屆健力世錦賽，我國最終共收穫9金、11銀、10銅，團體名次男子組排名第2、女子組第3，充分展現我國健力運動在國際舞臺上的競爭力。運動部表示，未來將持續投入資源推展健力運動，提供選手完善的訓練環境與後勤支援，讓更多運動員能在世界舞臺發揮實力、突破極限。