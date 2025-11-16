健力選手楊森勇奪世錦賽金牌 台灣本屆已獲8金11銀7銅

【李家穎／綜合報導】健力選手楊森在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間15日完成賽事，奪得男子組120公斤級臥舉項目金牌。

本屆「2025年世界公開裝備健力錦標賽」進行到賽事第6日，在男子組120公斤級我國登場的選手是楊森及林鴻麟，其中楊森曾於今年8月成都世運會獲得健力男子超重量級金牌，本次參賽更是令人矚目的焦點。

在15日的賽事中，楊森在臥舉項目3次試舉皆挑戰成功，以340公斤的成績，擊敗烏克蘭選手Bychkov Oleksiy，為我國再添1金；在蹲舉項目，楊森雖未能打破自己在成都世運會創下的世界紀錄(453.5公斤)，但仍以435公斤成績奪得銀牌，最後憑著穩健的發揮，獲得總和項目銅牌，個人收穫1金1銀1銅；此外，林鴻麟在硬舉項目也有所斬獲，以365公斤奪下銀牌，在男子120公斤級的賽事中，2位選手皆有所斬獲，令人讚賞。

本次世錦賽截至第6天賽事，我國共獲得8金11銀7銅，接下來最後一天的賽事，將由林俐宸、田基森及巫翊俅3位選手分別出戰女子84公斤及男子120+公斤的賽事，期待選手能展現辛苦訓練的成果，為自己爭取榮耀。

