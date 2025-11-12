健力選手謝宗庭、黃彥慈奪世界錦標賽金牌 總統致電祝賀

黃彥慈在女子57公斤級硬舉成功舉起192.5公斤，最後在總和項目以557.5公斤奪得金牌。(運動部提供)

謝宗庭在男子66公斤硬舉項目成功舉起290公斤，擊退各國好手奪得金牌。(運動部提供)

2025 年世界公開裝備健力錦標賽第2天賽事，謝宗庭在男子66公斤級硬舉項目，為我國再添1金。(運動部提供)

2025 年世界公開裝備健力錦標賽第2天賽事，黃彥慈在女子57公斤級臥舉、總和項目，為我國再添2金。(運動部提供)

我國健力選手謝宗庭與黃彥慈，近日在羅馬尼亞克盧日那波卡舉行的「2025年世界公開裝備健力錦標賽」中，發揮卓越表現，於當地時間11月11日分別摘下男子66公斤級硬舉金牌及女子57公斤級臥舉金牌，並以總和成績獲得3面金牌。賴清德總統在得知此喜訊後，第一時間向選手發送賀電，肯定他們的傑出表現，並鼓勵所有國際賽事中的選手們繼續努力，為國家爭取更多榮譽。

運動部表示，在2025年世界公開裝備健力錦標賽第二天的比賽中，我國選手謝宗庭首先登場，參加男子66公斤級的比賽。謝宗庭今年8月在成都世界運動會中曾斬獲健力男子輕量級銀牌，並在世運會結束後持續投入訓練。在11日的比賽中，他先是在蹲舉和臥舉項目分別舉起290公斤和215公斤，獲得2面銀牌；隨後，在硬舉項目中，他成功舉起290公斤，順利奪得金牌，為我國再添一面金牌。

接下來，女子57公斤級比賽中，黃彥慈也表現出色。她先是在蹲舉項目中舉起212.5公斤；接著，在臥舉項目中，黃彥慈穩扎穩打，在第三次嘗試中成功舉起152.5公斤，成功擊敗美國選手金伯莉·約翰遜，奪得臥舉金牌。在硬舉項目中，她成功舉起187.5公斤及192.5公斤，雖然第三次挑戰202.5公斤未能成功，但最終仍以銀牌結束硬舉項目，並憑藉總和成績557.5公斤，榮獲女子57公斤級總和金牌，最終收穫2金1銀。

運動部說明，截至目前，我國選手在本屆健力世錦賽中已經獲得6金6銀3銅。隨著各組比賽的繼續進行，選手們仍有極高的奪牌機會，期盼他們能繼續發揮出色，為國爭光。