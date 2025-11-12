健力》台灣之光續發亮 謝宗廷、黃彥慈再抓3金3銀

中華健兒再報喜訊，台灣代表隊在「2025年世界公開裝備健力錦標賽」再接再厲，繼昨（11）日奪下3金2銀3銅後，今（12）日謝宗庭、黃彥慈延續氣勢，分別奪得男子組66公斤級硬舉及女子組57公斤級臥舉、總和再斬獲共3面金牌。



「2025年世界公開裝備健力錦標賽」第2天賽事，台灣代表隊由男子組66公斤級謝宗庭領銜，他過去在成都世界運動會，曾拿下健力男子輕量級銀牌。



謝宗庭先是在蹲舉和臥舉項目，分別各拿下2面銀牌，在接下來的硬舉項目，成功舉起290公斤，一舉擊敗各國好手，為代表隊再添1金。



謝宗庭在男子66公斤硬舉項目成功舉起290公斤奪得金牌。（圖／運動部提供）

緊接著出賽的是女子57公斤級賽事，黃彥慈先以在蹲舉項目舉起212.5公斤、緊接著臥舉項目憑著穩紮穩打的節奏，在第3次試舉成功舉起152.5公斤，力克美國好手Kimberly Johnson奪得臥舉項目金牌。



最後登場的硬舉項目，黃彥慈也以銀牌坐收；最後黃彥慈憑藉著優異的表現，以557.5公斤的成績奪得女子57公斤總和項目金牌，個人拿下2金1銀的佳績。

黃彥慈在女子57公斤級硬舉成功舉起192.5公斤，總和項目以557.5公斤奪得金牌。（圖／運動部提供）



這屆健力世錦賽代表隊截至目前已獲得6金6銀3銅，在接下來的各組賽事仍有相當高的奪牌機會，運動部也期許選手們繼續展現平日揮汗苦練的實力，為代表隊奪得佳績。